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黃岩島中菲船互稱被撞 京：奉勸菲勿挑戰中方維權決心

【明報專訊】中國與菲律賓船舶昨日在南海黃岩島附近海域再起衝突，雙方各執一詞，互相指控對方挑釁。中方表示，菲律賓派海警船、公務船連同多艘漁船侵闖中國黃岩島領海，菲公務船無視警告、蓄意衝撞中國海警船。菲方稱，中方出動4艘海警船及兩艘軍艦，對菲船發射水炮、發動撞擊，是恃强凌弱、罔顧安危。外交部昨就此回應，「中方奉勸菲方立即停止侵權挑釁，不要挑戰中方維護自身合法權益的堅定決心。」

中新社報道，海警局新聞發言人劉德軍昨表示，菲律賓海警9701、4409號船及3002、3003號公務船企圖侵闖中國黃岩島領海，並危險接近中國海警正常執法巡查船舶，中方依法依規對其實施管控。劉德軍指控菲3003號公務船無視中方多次嚴正警告，大角度轉向「倒車」，蓄意衝撞中國海警3302艦，嚴重威脅中國海警艦船航行安全，是不折不扣的「挑釁者」、「肇事方」。

劉德軍說，菲方打着捕魚護漁旗號、行侵權挑釁之實，事後顛倒黑白、倒打一耙，企圖誤導國際認知，正告菲方立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。中國海警同時發布影片，顯示中國海警船左舷和菲律賓公務船右舷發生碰撞，當時雙方各有人員站在甲板上拍攝撞船瞬間。

菲律賓海警發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在社交平台表示，菲律賓海警和漁業局聯手日常巡邏，支援黃岩島附近海域活動的菲律賓漁民，其間遇到中國海警5303、3302、3104、3304號，以及中國海軍500、571號船的「攻擊性動作」。中國海警3302早上6時30分許先向菲律賓3003發射水炮，隨後擦過船舷，6時55分再射水炮。其他菲律賓船舶也遭遇中國船舶的圍追堵截。

菲方：華軍艦首加入 加劇對抗

菲國家海洋委員會發言人洛佩兹（Alexander Lopez）表示，中國海軍過往只會在遠處觀望，這是第一次有中國軍艦加入行動，認為會令對抗加劇。洛佩兹表示，中方對黃岩島主張擁有主權是非法的、沒有根據的。

在北京，外交部發言人林劍就昨日的紛爭回應稱，黃岩島是中國固有領土。菲律賓派多艘海警和公務船企圖侵闖黃岩島領海，中方依法採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法、專業克制。

相關字詞﹕海警船 南海 黃岩島 南海主權爭議 中菲關係

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