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陸生團訪台清大再遇抗議「統戰」

【明報專訊】台灣前領導人馬英九邀請大陸大學生赴台參訪，但陸生團昨日到訪台灣清華大學期間，現場再次出現抗議，持五星紅旗的民眾與清大學生互嗆。有人手持布條寫着「梅（沒）有自由、梅（沒）有交流」、「交流要平等，民主是前提」等。

《聯合報》等台媒報道，陸生團到訪清華大學名人堂與師生交流，部分清大學生不滿校方交流活動充滿統戰意味，手舉青天白日滿地紅旗前來表達訴求。

在陸生團抵達清大名人堂後，現場也有一批高舉五星紅旗、臉貼五星紅旗貼的民眾在現場歡迎訪團。還有台灣民眾亮出「台灣獨立鯨魚旗」，引發兩派人互嗆。陸生團學生未有理會抗議，並與現場的支持民眾揮手後進入校園。

訪台學生團此行中，有訪團女學生說出「中國台北」、「祖國」等字眼，引發矮化台灣爭議。陸委會主委邱垂正昨在立法院表示，訪團在訪台期間，出現許多矮化台灣、或與活動無關的政治性言論與宣傳，造成社會不安，深表遺憾。邱提到，陸生團已「涉及到違反大陸人士來台的許可辦法」，馬英九基金會沒有遵守行前就簽署的書面聲明內容，陸委會將邀集相關主管機關，依照既有程序處理。

馬英九基金會執行長蕭旭岑對此表示遺憾，強調絕對沒有違規，該名女大學生也沒有惡意，稱呼「中國台北」是習慣用語，批評陸委會用戒嚴時期的做法。

雙城論壇12‧17登場

另外，兩岸關係緊張，每年舉辦的雙城論壇時間遲遲未定。昨早台北、上海雙方共同宣布，舉辦時間訂在本月17日，論壇主題為「智慧治理 永續未來」。上海市與台北市自2010年開始每年輪流舉辦論壇及互訪，已連續舉辦14屆論壇、簽署45項議題合作備忘錄。

相關字詞﹕雙城論壇 統戰 馬英九 訪台團 陸生

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