言情小說教母 一代少女集體回憶

上世紀五六十年代，仍以政治文學及嚴肅文學為主流的台灣文壇上，瓊瑤開創了通俗文學的先河。讀者以閱讀瓊瑤尋求心理與情感需要的滿足，瓊瑤作品中對個人情感的重視，為社會輸入了新鮮的血液。

後期著作偏好歷史背景取材

「台灣文學館線上資料平台」指出，瓊瑤小說以愛情為主題，含有濃厚的感情色彩，顯現出中國式的人生、人情味和傳統倫理道德。故事結構巧妙，文筆輕柔淡雅，小說中常用優美的詩詞訴說纏綿情意，增加清麗脫俗、典雅動人的特色。後期著作偏好以歷史背景取材，尤其是清朝宮廷貴族為故事背景。

捧紅林青霞趙薇秦漢

除了小說暢銷，瓊瑤的作品改拍成電影、電視，以及後來進軍大陸拍攝連續劇，都形成現象級的效應。1964年中影公司改拍瓊瑤的《婉君表妹》、《啞女情深》，開啟一系列「瓊瑤電影」風潮，上世紀70年代包括秦漢、林青霞、秦祥林、林鳳嬌等演員，皆因出瓊瑤電影而走紅。1980年代瓊瑤轉戰電視劇，以及1998年「還珠格格」掀起風潮，影響力擴及整個華人圈 。

瓊瑤作品中的苦情、煽情和唯愛至上，男女主人公「癡男怨女」的特點，今天卻為部分年輕觀眾詬病；譬如《一簾幽夢》中和親姐夫告白的汪紫菱「三觀不正」，《情深深雨濛濛》裏的何書桓「一腳踏兩船」。觀眾在不同時期對瓊瑤作品的解讀，也反應了時代審美的變化。

明報記者