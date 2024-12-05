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自盡留遺書 瓊瑤：我翩然的去了 今年曾言抱恙 生前最後帖文憶亡夫

【明報專訊】台灣知名作家瓊瑤周三（4日）在新北淡水家中自戕離世，終年86歲。她留下遺書向外界表示自己已經「翩然的去了」，希望大家不要為她難過，並在提前錄製好的影片中說：「這趟旅程走來辛苦顛簸，但也有各種精彩的唱和」。瓊瑤今年曾透露身體抱恙，離世前一周發文追憶亡夫，表示「我多麼多麼的想你」。其突然離世的消息觸動華人世界，不少影視明星發文悼念，大陸官媒及社交平台亦紛紛轉載緬懷。

據台媒報道，瓊瑤周二晚與家人共進晚餐時，告訴住在對門的兒媳「明天中午來我家找我」，兒媳中午依約到瓊瑤取名為「雙映樓」的家中，進門發現她已失去生命迹象，隨即打電話報案。救護人員接報趕到現場，發現瓊瑤在其住處的房間內輕生，當時已明顯死亡。在瓊瑤自殺消息傳出不久後，其facebook發表了一篇署名為「淑玲代發」的遺書。

勸慰年輕人勿輕易放棄生命

遺書中包含一首名為《當雪花飄落》的詩作，並向親友及讀者傳達了一段信件，強調「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」她在遺書中提到，「我不想聽天由命，也不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」。此外，還附有一段她分享心路歷程的影片，影片中瓊瑤表示：「這趟旅程走來辛苦顛簸，但也有各種精彩的唱和。」她又勸慰年輕人千萬不要輕易放棄生命，強調自己「死亡」的方式，是在生命的終站實行。

瓊瑤11月27日、28日連續兩天在facebook發文，懷念數年前離世的丈夫平鑫濤，其一是其小說《庭院深深》中的詩〈不如歸去〉。她在題為〈憶亡夫〉的文中寫道，「你去世已經五年半，加上臥牀人事不知三年多，再加上失智忘記我的日子，早已超過十年」，感嘆「我多麼多麼的想你！」

昔稱倘重病 絕不送加護病房

瓊瑤2017年曾發文交代後事，直言未來如果重病，絕對不動大手術、不送加護病房、也不能插鼻胃管，屍骨火化後就花葬，囑咐「一切從簡」。今年4月生日時，她透露將淡出平時活躍的facebook，表示身上有諸多小毛病不允許她再如此奢侈，「會傷害視力、體力、和精力，又會耽誤睡眠……每次我的網絡交流站，都是我最不捨的『甜蜜負擔』」。

作品風靡兩岸 還珠格格成熱潮

瓊瑤作品影響兩岸三地，在日本、韓國及東南亞也有大批擁躉；其最為港人熟悉的影視作品屬1998年改編的《還珠格格》，當年亞洲電視購入播出，收視一度打破無綫電視的慣性收視，成為熱潮。

瓊瑤逝世消息傳出後，新華社等大陸官媒也紛紛以快訊報道相關消息。昨下午，「瓊瑤遺書」、「瓊瑤在家自殺」、「瓊瑤告別視頻」話題迅速佔據微博熱搜榜前三，不少網民對此感到震驚和不敢相信，也有不少人表示理解她的選擇，認為其一生已足夠精彩。有大陸書迷對台媒稱，瓊瑤走到人生最後時刻選擇自己喜歡並安樂的方式離開，這是件極致浪漫的事，很符合對她的印象。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕自殺 台灣作家 還珠格格 瓊瑤離世 瓊瑤

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