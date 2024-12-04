廣州新塘騷亂反停車收費 當局妥協 千人聚集砸收費亭 官員允拆關卡退費

收費措施僅實施一天 數百租戶帶頭反對

內地網絡消息披露，抗議由當地數百名租戶發起，民眾聚集在村內主幹道新敦大道與大新路交界十字路口，打砸新建的收費亭，大批警員和政府人員隨即抵達現場。網傳影片顯示，一名身穿綠衣的官員在派出所門外表示，將停止收費、拆除收費閘機，並退還已收取的費用，勸籲在場民眾回家休息；眾人拍手叫好，並逐漸散去。影片拍攝者稱，該官員是新塘鎮黨委書記陳健東。

鎮書記安撫 當區手機信號一度中斷

事件於前日在網上流傳，有知情人士稱，當時大敦村一帶手機信號一度中斷，疑遭當局屏蔽。社交平台上僅有小量帖文提及事件，當地人稱，當局派工人拆除新安裝不久的收費閘機。本報記者昨日致電新塘鎮政府，宣傳部門職員表示，收費閘機已陸續拆除，事件詳情之後會通過書面答覆。新塘鎮大敦村村委會無人接聽電話。

據增城區政府8月公示，大敦村股份經濟聯合社的「大敦村車輛出入口智能化管理系統」建設與運營項目，由廣州市鉦德物業管理公司中標，中標金額為每年120萬元（人民幣，下同）。該物業公司10月30日張貼公告稱，設在大敦村主要出入口的閘機在12月1日起正式投入使用。

據村民透露，車位月租為小車250元、大車350元；臨時停車時租2元，小車每日封頂25元、大車40元。當地居民認為收費過高，而且之前停在村內的車輛也被要求補交停車費，遂在正式收費當天上街抗議。在大敦村拆除收費閘機的社媒帖文中，有不少留言稱其他鄉村也有類似情况，呼籲民眾「向大敦村學習，團結一致表達訴求」。

增城新塘在內地有「牛仔褲之鄉」之稱。大敦村曾在2011年爆發群體事件，一名街邊擺攤的孕婦被村治安隊員推跌，近萬外來民工衝擊政府機關、焚燒警車。