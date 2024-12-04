廣州新塘騷亂反停車收費 當局妥協 千人聚集砸收費亭 官員允拆關卡退費

【明報專訊】廣州市增城區新塘鎮大敦村周日晚有民眾上街抗議當局設關卡向出入車輛收費，現場一度聚集過千人，示威演變成騷亂，民眾破壞收費亭，圍堵派出所與官方對話，鎮官員承諾取消收費、退還已收費用，人群凌晨散去。新塘鎮政府宣傳部門職員昨日向本報證實事件，稱收費閘機陸續拆除，收費措施僅實施一天。
收費措施僅實施一天 數百租戶帶頭反對
內地網絡消息披露，抗議由當地數百名租戶發起，民眾聚集在村內主幹道新敦大道與大新路交界十字路口，打砸新建的收費亭，大批警員和政府人員隨即抵達現場。網傳影片顯示，一名身穿綠衣的官員在派出所門外表示，將停止收費、拆除收費閘機，並退還已收取的費用，勸籲在場民眾回家休息；眾人拍手叫好，並逐漸散去。影片拍攝者稱，該官員是新塘鎮黨委書記陳健東。
鎮書記安撫 當區手機信號一度中斷
事件於前日在網上流傳，有知情人士稱，當時大敦村一帶手機信號一度中斷，疑遭當局屏蔽。社交平台上僅有小量帖文提及事件，當地人稱，當局派工人拆除新安裝不久的收費閘機。本報記者昨日致電新塘鎮政府，宣傳部門職員表示，收費閘機已陸續拆除，事件詳情之後會通過書面答覆。新塘鎮大敦村村委會無人接聽電話。
據增城區政府8月公示，大敦村股份經濟聯合社的「大敦村車輛出入口智能化管理系統」建設與運營項目，由廣州市鉦德物業管理公司中標，中標金額為每年120萬元（人民幣，下同）。該物業公司10月30日張貼公告稱，設在大敦村主要出入口的閘機在12月1日起正式投入使用。
據村民透露，車位月租為小車250元、大車350元；臨時停車時租2元，小車每日封頂25元、大車40元。當地居民認為收費過高，而且之前停在村內的車輛也被要求補交停車費，遂在正式收費當天上街抗議。在大敦村拆除收費閘機的社媒帖文中，有不少留言稱其他鄉村也有類似情况，呼籲民眾「向大敦村學習，團結一致表達訴求」。
增城新塘在內地有「牛仔褲之鄉」之稱。大敦村曾在2011年爆發群體事件，一名街邊擺攤的孕婦被村治安隊員推跌，近萬外來民工衝擊政府機關、焚燒警車。