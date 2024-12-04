明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

在京會見美智庫 促美過渡期穩關係 王毅對特朗普政府5點喊話

【明報專訊】中國外長王毅昨在京會見美國智庫時，向即將上台的特朗普政府作出「穩定中美關係不動搖、確保戰略認知不走偏、堅持溝通對話不掉線、嚴守底線紅線不越界、推動人文交流不倒退」等五點喊話，表示下一步中美關係走向取決於美方的選擇，也有待雙方的努力，希望美方同中方相向而行。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長兼首席執行官埃利奧特近日率團訪京，王毅對訪團指出，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，敦促美方多做有利於穩定兩國關係的事情，也希望新政府走好未來4年中美互動的第一步。

王毅重申中國無意挑戰或取代美國，美國也不要陷入「競贏」中國的迷思；指出對話可能無法解決所有問題，但有助於增進了解，避免誤判，推進合作；強調台灣問題是中國內政，中國必須堅定維護國家主權和領土完整；承諾中方將繼續為兩國人員往來提供支持便利，歡迎更多美國各界人士來華訪問交流。

王毅表示，中國的外交政策包括對美政策保持着穩定性、連續性，這是大國的定力和信譽所在；不管美國國內發生什麼變化，中方始終根據相互尊重、和平共處、合作共贏三原則改善和發展中美關係。

NCAFP：盼中美續對話 加強人文交流

NCAFP成員包括美國前外交官及學界、商界、公關界領袖，是關注美國外交政策問題的重要智庫，不時組團訪問兩岸。新華社引述NCAFP方面表示，美中關係處於過渡期，國際格局也在轉型，美中關係走向將塑造未來國際格局；美中關係歷史上曾多次處於十字路口，在美國政府換屆之際，期待雙方保持有效溝通，繼續開展戰略對話，加強人文交流，穩定美中關係，這對兩國和世界都至關重要。

上 / 下一篇新聞