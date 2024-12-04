在京會見美智庫 促美過渡期穩關係 王毅對特朗普政府5點喊話

美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長兼首席執行官埃利奧特近日率團訪京，王毅對訪團指出，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，敦促美方多做有利於穩定兩國關係的事情，也希望新政府走好未來4年中美互動的第一步。

王毅重申中國無意挑戰或取代美國，美國也不要陷入「競贏」中國的迷思；指出對話可能無法解決所有問題，但有助於增進了解，避免誤判，推進合作；強調台灣問題是中國內政，中國必須堅定維護國家主權和領土完整；承諾中方將繼續為兩國人員往來提供支持便利，歡迎更多美國各界人士來華訪問交流。

王毅表示，中國的外交政策包括對美政策保持着穩定性、連續性，這是大國的定力和信譽所在；不管美國國內發生什麼變化，中方始終根據相互尊重、和平共處、合作共贏三原則改善和發展中美關係。

NCAFP：盼中美續對話 加強人文交流

NCAFP成員包括美國前外交官及學界、商界、公關界領袖，是關注美國外交政策問題的重要智庫，不時組團訪問兩岸。新華社引述NCAFP方面表示，美中關係處於過渡期，國際格局也在轉型，美中關係走向將塑造未來國際格局；美中關係歷史上曾多次處於十字路口，在美國政府換屆之際，期待雙方保持有效溝通，繼續開展戰略對話，加強人文交流，穩定美中關係，這對兩國和世界都至關重要。