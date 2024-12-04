陸或軍演回應賴出訪 台軍：密切關注航母動態

台灣國防部發言人孫立方少將昨在例行記者會表示，台灣已掌握大陸遼寧艦所在位置，但不便透露細節。至於大陸會否於周末軍演的問題，孫立方不願正面答覆。

路透社報道，台北消息人士指台灣周邊水域狀况已比平常「頻繁」，很可能是大陸在為演習部署；一支由3艘巡防艦、一艘補給艦組成的俄國海軍編隊，前日靠近距台灣東南海岸約24海里的毗連區，並與附近一艘解放軍驅逐艦進行針對「外國船艦和飛機」的聯合模擬攻擊。該支俄軍艦隊昨上午進入東海，預期北上期間繼續和中方船艦聯合軍演。

京：捍衛主權決心堅定不移

賴清德出訪南太平洋3個友邦，過境訪問美國夏威夷、關島。針對周末台島周圍是否有大陸軍演的問題，外交部發言人林劍稱中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。

賴清德3日在馬紹爾群島共和國訪問，他出席馬國總統希爾達‧海因的歡迎晚宴時致辭宣布，向「台馬總統獎助學金基金」增資50萬美元，提高到150萬美元；將提供優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機等。