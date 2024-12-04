明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

陸或軍演回應賴出訪 台軍：密切關注航母動態

【明報專訊】陸生訪台團將於周四（5日）結束行程離台，擔任台灣領導人後首次外訪的賴清德隨後周五（6日）返抵台灣，外界評估解放軍周末展開「震懾台獨」軍演的可能性相當高。台灣軍方昨表示，正密切關注解放軍「遼寧」號航母動態，並評估大陸軍事活動。

台灣國防部發言人孫立方少將昨在例行記者會表示，台灣已掌握大陸遼寧艦所在位置，但不便透露細節。至於大陸會否於周末軍演的問題，孫立方不願正面答覆。

路透社報道，台北消息人士指台灣周邊水域狀况已比平常「頻繁」，很可能是大陸在為演習部署；一支由3艘巡防艦、一艘補給艦組成的俄國海軍編隊，前日靠近距台灣東南海岸約24海里的毗連區，並與附近一艘解放軍驅逐艦進行針對「外國船艦和飛機」的聯合模擬攻擊。該支俄軍艦隊昨上午進入東海，預期北上期間繼續和中方船艦聯合軍演。

京：捍衛主權決心堅定不移

賴清德出訪南太平洋3個友邦，過境訪問美國夏威夷、關島。針對周末台島周圍是否有大陸軍演的問題，外交部發言人林劍稱中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。

賴清德3日在馬紹爾群島共和國訪問，他出席馬國總統希爾達‧海因的歡迎晚宴時致辭宣布，向「台馬總統獎助學金基金」增資50萬美元，提高到150萬美元；將提供優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機等。

上 / 下一篇新聞