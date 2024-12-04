明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

「中國台北」遇抗議 陸生連遭示威 台大生舉牌促「交流」民主人權 馬辦：非核准行程

【明報專訊】大陸7所大學的40名師生到台灣參訪交流9天，昨進入第七天首度遭遇示威，上午在台灣大學被學生舉牌抗議，直指「這裏不是中國台北」；下午到訪清代軍事遺址滬尾礮台，再遇本土團體「台灣國」現場拉起橫額高喊「台灣中國一邊一國」，隨隊的馬英九也被罵「馬英九不要做賣國賊」。訪團今天將到新竹清華大學交流，已有清大學生號召在校門合唱中華台北棒球隊應援曲《台灣尚勇》示威。

馬英九基金會邀請陸生團訪台，周日參訪台中洲際棒球場，上海復旦大學學生宋思瑤祝賀中華台北棒球隊獲世界12強賽冠軍時，以「中國台北隊」相稱，連日引起島內議論，把這次民間交流染上政治色彩。

陸生團昨造訪台灣大學，有台大社科院學生發起抗議行動。《聯合報》報道，數十名台大學生高喊「這裏不是中國台北」、「台大學生愛自由，中國同學要交流」等口號，並高舉簡體字版的「親，民主是個好東西」等標語，表示想和大陸學生交流，分享關於「台灣主權」、「香港民主」及「新疆人權」等情况。

抗議行動發起人之一的齊姓學生指出，所謂「交流」應該要建立在對等的尊重與開放上，而非一言堂，台灣自己也不能自我審查。不過大陸師生被隨行人員引導快速通過抗議人群，並未停留「交流」。馬英九基金會表示，抗議學生要求交流的突發行程不在台灣陸委會核准範圍內，依規定，大陸來台交流團不能超越已核准行程。

馬英九隨隊訪淡水古蹟 遭獨派駡「賣國」

昨日下午，陸生團到訪新北市滬尾礮台（淡水古蹟博物館），馬英九隨隊，本土團體「台灣國」提前在場外等候，拉起寫有「台灣中國一邊一國」、「台灣不該是Chinese Taipei」橫額。在馬英九抵達現場時，示威者大喊「馬英九不要做賣國賊」，馬英九則是面帶笑容揮手致意。陸生團在引導下從旁側通道走入園區內，雙方未有進一步互動。對於「台灣國」抗議，馬英九笑稱「不用大驚小怪」，「對他們有什麼好對話」。

根據淡水古蹟博物館網頁介紹，滬尾礮台建於1886年，工程由第一位台灣巡撫劉銘傳主導，聘請德國籍工程師建造，當年曾是守衛淡水港的軍事重鎮。「礮」是拋石機，俗作「砲」。

民進黨：矮化台灣不能接受 馬辦淪統戰工具

民進黨昨表示，宋思瑤的發言完全不尊重台灣社會，民進黨支持對等尊嚴的兩岸交流，但對這種刻意矮化台灣、傷害台灣人民情感的不當發言，完全不能接受；馬英九基金會不止長期配合中共的統戰劇本演出，這次更讓中共獲得更多統戰素材，徹底淪為中共對台統戰工具。

大陸中國網昨發表評論，稱在醜化抹黑大陸、人為阻撓兩岸交流這條路上，民進黨當局無所不用其極，近乎走火入魔。評論強調，只有常態化的民間交流交往，才能增進兩岸的相互了解和信任，進而推動兩岸關係的和平發展。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞