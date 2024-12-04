「中國台北」遇抗議 陸生連遭示威 台大生舉牌促「交流」民主人權 馬辦：非核准行程

馬英九基金會邀請陸生團訪台，周日參訪台中洲際棒球場，上海復旦大學學生宋思瑤祝賀中華台北棒球隊獲世界12強賽冠軍時，以「中國台北隊」相稱，連日引起島內議論，把這次民間交流染上政治色彩。

陸生團昨造訪台灣大學，有台大社科院學生發起抗議行動。《聯合報》報道，數十名台大學生高喊「這裏不是中國台北」、「台大學生愛自由，中國同學要交流」等口號，並高舉簡體字版的「親，民主是個好東西」等標語，表示想和大陸學生交流，分享關於「台灣主權」、「香港民主」及「新疆人權」等情况。

抗議行動發起人之一的齊姓學生指出，所謂「交流」應該要建立在對等的尊重與開放上，而非一言堂，台灣自己也不能自我審查。不過大陸師生被隨行人員引導快速通過抗議人群，並未停留「交流」。馬英九基金會表示，抗議學生要求交流的突發行程不在台灣陸委會核准範圍內，依規定，大陸來台交流團不能超越已核准行程。

馬英九隨隊訪淡水古蹟 遭獨派駡「賣國」

昨日下午，陸生團到訪新北市滬尾礮台（淡水古蹟博物館），馬英九隨隊，本土團體「台灣國」提前在場外等候，拉起寫有「台灣中國一邊一國」、「台灣不該是Chinese Taipei」橫額。在馬英九抵達現場時，示威者大喊「馬英九不要做賣國賊」，馬英九則是面帶笑容揮手致意。陸生團在引導下從旁側通道走入園區內，雙方未有進一步互動。對於「台灣國」抗議，馬英九笑稱「不用大驚小怪」，「對他們有什麼好對話」。

根據淡水古蹟博物館網頁介紹，滬尾礮台建於1886年，工程由第一位台灣巡撫劉銘傳主導，聘請德國籍工程師建造，當年曾是守衛淡水港的軍事重鎮。「礮」是拋石機，俗作「砲」。

民進黨：矮化台灣不能接受 馬辦淪統戰工具

民進黨昨表示，宋思瑤的發言完全不尊重台灣社會，民進黨支持對等尊嚴的兩岸交流，但對這種刻意矮化台灣、傷害台灣人民情感的不當發言，完全不能接受；馬英九基金會不止長期配合中共的統戰劇本演出，這次更讓中共獲得更多統戰素材，徹底淪為中共對台統戰工具。

大陸中國網昨發表評論，稱在醜化抹黑大陸、人為阻撓兩岸交流這條路上，民進黨當局無所不用其極，近乎走火入魔。評論強調，只有常態化的民間交流交往，才能增進兩岸的相互了解和信任，進而推動兩岸關係的和平發展。

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