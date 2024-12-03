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退役世界冠軍帳號解封 漲粉300萬

【明報專訊】中國前體操世界冠軍吳柳芳退役後轉型網紅，近日被指其在社交平台抖音發布的多條性感熱舞短片「擦邊」出賣色相，被封號7天後，前晚獲解禁，至昨晚粉絲數量暴增300萬；她昨在新浪微博開帳號新闢陣地。吳柳芳事件亦讓輿論關注到運動員退役後的「人生下半場」。

觀察者網報道，吳柳芳發布的熱舞短片，被世界冠軍師妹管晨辰批評「給體操扣屎盆子」。兩人在言論交鋒引發熱議後，吳柳芳抖音帳號在短時間內漲粉超200萬。不過在11月24日晚，該帳號被設置為禁止關注，當時粉絲數近260萬。

吳柳芳微博開闢新陣地

吳柳芳被指「擦邊」後，自拍談及當主播是因為「錢難賺，命不好，只是想改變生活」。前晚吳柳芳的抖音帳號獲解禁，粉絲數量一日內翻倍，昨晚已逾620萬。她實名認證的微博帳號昨晚開張，第一則帖子稱「從今天起，我會陸續在微博上更新自己的生活、工作動態，期待大家多多支持哦」。

2500退役運動員攻短視頻

吳柳芳事件讓輿論關注到運動員退役後的工作問題。「上游新聞」報道，中國優秀運動員退役後的人生選擇各不相同。據國家體育總局統計，中國每年約有3000至4000名運動員退役，目前超過2500人活躍在短視頻平台。而批評吳柳芳跳舞「擦邊」的管晨辰，也是一個擁有359.1萬粉絲的短視頻博主。

至少有7名退役世界冠軍變身百萬粉絲博主，2008年北京奧運男子體操全能冠軍楊威是其中唯一加入直播帶貨的人。數據分析平台「飛瓜」抖音版顯示，楊威帳號的銷售額在1000萬至2500萬元人民幣之間。

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