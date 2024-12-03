習：共建帶路 需完善機制保海外利益 丁薛祥籲培育「叫得響、有分量」合作品牌

第四次「一帶一路」建設工作座談會昨在北京舉行，全面部署當前及今後一個時期推動共建「一帶一路」高質量發展。新華社報道，習近平在會上指出，自2013年提出共建「一帶一路」倡議以來，合作領域不斷拓展、合作範圍不斷擴大、合作層次不斷提升。

促有效克服地緣衝突影響

習近平強調，近年來，世界進入新的動盪變革期，單邊主義、保護主義明顯上升，局部衝突和動盪頻發；在此背景下，推動共建「一帶一路」高質量發展，必須妥善應對各種風險挑戰，有效克服地緣衝突影響，正確處理增強共建國家獲得感和堅持「於我有利」的關係，「切實保障我國海外利益安全」。

習近平稱，要完善共建「一帶一路」合作規劃統籌管理機制，完善「硬聯通」、「軟聯通」、「心聯通」協調推進機制，完善產業鏈供應鏈務實合作機制，完善新興領域國際交流合作機制，完善投融資多元化保障機制，完善風險防控內外協同機制，完善海外利益保障機制，完善高水平國際傳播機制，完善廉潔絲綢之路合作機制。

國務院副總理丁薛祥主持會議時表示，習近平的講話為下一個金色10年推動共建「一帶一路」高質量發展提供了重要遵循、指引了前進方向，各地區各部門各單位要着力培育一批「叫得響、有分量」的合作品牌，形成更多示範性、引領性的重大成果。