明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

習：共建帶路 需完善機制保海外利益 丁薛祥籲培育「叫得響、有分量」合作品牌

【明報專訊】國家主席習近平昨日就「一帶一路」建設提出工作要求，表示要有效克服地緣衝突影響，切實保障中國海外利益安全，要完善風險防控內外協同、海外利益保障等機制，要勇於戰勝各種風險挑戰，堅定不移推進高質量共建「一帶一路」。

第四次「一帶一路」建設工作座談會昨在北京舉行，全面部署當前及今後一個時期推動共建「一帶一路」高質量發展。新華社報道，習近平在會上指出，自2013年提出共建「一帶一路」倡議以來，合作領域不斷拓展、合作範圍不斷擴大、合作層次不斷提升。

促有效克服地緣衝突影響

習近平強調，近年來，世界進入新的動盪變革期，單邊主義、保護主義明顯上升，局部衝突和動盪頻發；在此背景下，推動共建「一帶一路」高質量發展，必須妥善應對各種風險挑戰，有效克服地緣衝突影響，正確處理增強共建國家獲得感和堅持「於我有利」的關係，「切實保障我國海外利益安全」。

習近平稱，要完善共建「一帶一路」合作規劃統籌管理機制，完善「硬聯通」、「軟聯通」、「心聯通」協調推進機制，完善產業鏈供應鏈務實合作機制，完善新興領域國際交流合作機制，完善投融資多元化保障機制，完善風險防控內外協同機制，完善海外利益保障機制，完善高水平國際傳播機制，完善廉潔絲綢之路合作機制。

國務院副總理丁薛祥主持會議時表示，習近平的講話為下一個金色10年推動共建「一帶一路」高質量發展提供了重要遵循、指引了前進方向，各地區各部門各單位要着力培育一批「叫得響、有分量」的合作品牌，形成更多示範性、引領性的重大成果。

上 / 下一篇新聞