尼總理破例訪華 尋求贈款建帶路

奧利上任後外訪首站選擇中國，打破選擇印度的傳統慣例。奧利率領39名官方成員、48名私企代表訪華4天，尼泊爾外交部發言人表示，奧利將與中方就擴大網絡連接、投資、貿易、旅遊、農業和基礎設施發展等領域的合作進行密切討論。

德國之聲報道，尼泊爾國內政治力量之間最終敲定了「一帶一路」新合作框架，一名匿名尼泊爾外交官稱，新框架突出了尼泊爾更傾向通過中國贈款而非貸款資助「一帶一路」項目的立場。奧利還希望中國兌現價值7.4億美元的發展援助資金承諾。

分析：尼尋平衡 不過度依賴印

奧利訪華期間，將與中國國家主席習近平會面，並與國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際分別會談、會見。上海國際問題研究院研究員劉宗義對中通社表示，從會見的層級來看，中方對尼泊爾很重視，料雙方會達成共識，推進中尼兩國的「一帶一路」合作和物流建設。劉宗義提到，奧利希望推行平衡性的外交政策，不過度傾向依賴印度，尋求自主性。

洪森指柬中鐵桿朋友

洪森昨會見全國政協主席王滬寧時稱，柬中是鐵桿朋友，柬方願同中方加強各領域交流合作，堅定相互支持，共同應對挑戰。