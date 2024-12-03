德外長斥援俄侵烏損德歐核心利益 安全對話警告影響兩國關係 王毅關切貿易爭端促公平競爭

京駁貝爾伯克無端指摘

戰略對話持續3個小時。王毅表示，作為世界第二和第三大經濟體，中德要克服干擾、排除阻力，堅持對話合作主基調、摒棄冷戰對抗舊思維，共同抵禦外部風險，共同應對全球挑戰，努力做務實合作的推動者、開放發展的倡導者、多邊主義的示範者，在變亂交織的國際局勢中展現中德的大國擔當。貝爾伯克說，同中方保持坦誠對話、加強戰略溝通具有重要意義，有利於保持兩國關係的正確發展方向，並為世界和平穩定做出貢獻。

關於烏克蘭危機，官媒新華社僅以不足百字提及，稱雙方還就烏克蘭危機交換了意見，貝爾伯克希望中方作為歐洲的合作伙伴為此發揮積極作用，王毅全面系統闡述了中方致力於勸和促談的立場。

不過貝爾伯克在訪華前、抵京後均批評中國向俄羅斯提供武器用於對烏克蘭作戰，稱此舉威脅歐洲和平。

指朝鮮介入不符華利益

此行旨倡公正 批華失責

戰略對話結束後，貝爾伯克單獨出席新聞發布會。據德新社報道，貝爾伯克表示，俄烏戰爭破壞了歐洲的和平，如今俄方還通過朝鮮把亞洲拖入其中，「這也不符合中國的利益」，她就此與王毅深入討論。她還向中國發出警告說，「威脅我們安全的衝突絕不能繼續獲得支持」。

法新社報道，德國外交部的一份新聞稿稱，貝爾伯克告訴王毅，「中國對俄羅斯對烏克蘭戰爭的支持不斷增加，這對我們的關係產生了影響」，她說，「德國和歐洲的核心安全利益受到影響」。

針對德國總理朔爾茨周一訪問烏克蘭，貝爾伯克強調「為了保護我們自己的德國和歐洲安全，我們現在必須支持烏克蘭」。在北京倡導公正的和平進程，「這就是我今天來到中國的原因」。出發前，貝爾伯克向媒體發出一份聲明表示，中國沒有作為聯合國安理會常任理事國承擔對世界和平與安全的責任。

王毅指歐反補貼稅不公平

對話時，王毅提及歐盟對中國電動汽車徵收高額反補貼稅一事。王毅指出，競爭應當是公平的，而不是零和博弈；歐盟此舉違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題。貝爾伯克則表示，德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。貝爾伯克臨行前強調，國家支持的過剩產能正在破壞國際市場的公平競爭。

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