回應陸生「中國台北」言論 陸委會促勿政治宣傳

馬英九基金會：無政治內涵

民進黨籲勿假名行統戰

宋思瑤前日隨團參觀台中市洲際棒球場時稱，代表師生訪問團向「中國台北隊」獲世界冠軍表示祝賀。台中市長盧秀燕迴避評論事件，台中市議員楊大鋐則認為不必過度解讀，「我們中華民國是個言論自由的地方」。高雄市長陳其邁強調不接受「中國台北」，立法院民進黨團幹事長吳思瑤呼籲馬英九基金會勿假交流之名，行統戰之實。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，民進黨應尊重言論自由，不要因陸生身分霸凌宋思瑤，又批評民進黨對黨內政客「親中」行為視而不見是「雙重標準」。

母校轉載關評論 讚高情商

大陸網民普遍認可宋思瑤的發言，稱其「不卑不亢」、「用詞精準」。復旦大學官方微博帳號也轉載了宋思瑤受訪影片，配文稱「復旦女生高情商回應中國台北棒球隊奪冠」，同時對該帖文開啓「評論精選」功能，網民留言均未展示。