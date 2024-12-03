夏威夷演說闡「中國威脅」論 賴清德：使命照顧2300萬人

京：反對美台往來 促認清本性

中國外交部發言人林劍昨表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑；敦促美方認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，認清台獨分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，停止插手台灣事務干涉中國內政。

與佩洛西通話 台：是過境慣例

賴清德與佩洛西的20分鐘通話議題涵蓋半導體產業、人工智能、「中國對台灣軍事威脅」等。台北總統府發言人郭雅慧轉述，佩洛西在與賴清德通話時表示，讚揚台灣人民的勇氣、對自由民主的承諾，以及經濟發展的成功。郭雅慧表示，賴清德與「美國幾位好朋友、老朋友」通話是基於歷任台灣領導人過境的慣例，基於台美默契不公開所有內容。

在夏威夷期間，賴清德到訪美國智庫東西中心（East-West Center）出席政策座談，並進行8分鐘演說。據郭雅慧介紹，賴清德致辭時強調，台灣將積極落實強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結與促進對話交流；積極在全球供應鏈做出貢獻，尤其在半導體等高科技產業；積極治理確保台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。賴清德強調要捍衛自由、民主與法治普世價值，他的使命包括維持台灣生存發展、強化防衛力量以及照顧2300萬人民生活。

閉門會議由東西中心院長華列斯-林（Suzanne Vares-Lum）主持，美國在台協會（AIT）前主席莫健（James Moriarty）、東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）等嘉賓參加。

據美聯社報道，華列斯-林致辭稱，東西中心致力推動美國與亞太關係，是歡迎賴清德的最佳場所，中心曾兩次接待蔡英文，其中一次是為了慶祝《台灣關係法》簽署40周年；也曾接待馬英九與參與太平洋島嶼領袖計劃的成員進行交流。

賴清德當天參觀曾拍攝《侏羅紀公園》、《金剛》等電影的古蘭尼牧場，隨後結束過境訪問夏威夷兩晚行程，下一站前往馬紹爾群島正式訪問。