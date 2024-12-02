澳12．20慶回歸25年 消息：習近平南下出席

明報記者

澳門特別行政區本月20日將舉行「回歸祖國25周年」大會，澳門特區第六任行政長官岑浩輝與第六屆政府主要官員將於當日宣誓就職。消息人士向本報指出，習近平將南下澳門出席慶典活動，並視察澳門及橫琴新區。2014年12月20日澳門回歸15周年，習近平當時出席慶典活動並發表講話。

為確保活動安全，廣東及澳門已提高安保級別。珠海市政府和橫琴粵澳深度合作區工作辦公室上周六（11月30日）發布禁飛令，稱為確保重大活動期間珠海、橫琴粵澳深度合作區空域安全，從本月14日零時至本月23日零時期間，禁止任何未經批准的單位、組織及個人在珠海及橫琴粵澳深度合作區低空空域內飛行「低（空）慢（速）小（型）」飛行物。

珠海橫琴禁飛無人機

港珠澳大橋遊停運至月尾

公告要求，各單位、組織及個人要嚴格遵守相關法律法規，主動配合民航、公安機關等部門做好「低慢小」飛行物及其擁有、使用者的登記管理工作，杜絕違規飛行。執行新聞宣傳、軍事活動等飛行任務的無人駕駛航空器應向公安局報備。違規飛行、妨礙公共安全者將受罰。

另外，珠海九洲港珠澳大橋旅遊有限公司同日發布公告稱，「港珠澳大橋遊」因工作需要，昨起至本月22日暫停營運。已購暫停營運期間遊覽通票的遊客，可另行選擇後續運營開放日期購票，或選擇退票。

深7部門聯手增海域巡查

另據「深圳新聞網」上周六報道，為防範化解重大環境風險，維護「澳門回歸祖國25周年慶祝活動」期間深圳海域安全穩定，深圳市海洋綜合執法支隊參與「碧海2024」暨澳門回歸25周年安保聯合行動，聯合深圳海警局、深圳海事局、深圳海關緝私局、深圳市生態環境局、深圳市打私辦、蛇口出入境邊防檢查站在深圳東、西部海域同步執法巡查。