陸生團遊日月潭 馬龍粉絲沿途搶拍

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學7間大陸大學師生訪問，其中在奧運奪得6面金牌的乒乓球選手馬龍也以北京體育大學學生身分參加，引人矚目。

《聯合報》報道，昨是訪團第五天行程，由馬英九帶訪團師生從伊達邵碼頭搭船遊湖，一行人從船上觀賞日月潭潭區湖光水色及山景，隨後從水社碼頭下船，再乘遊覽車前往日月潭向山行政暨遊客中心。

「雙馬」（馬英九、馬龍）所到之處，皆有民眾打招呼，不少人向馬英九打招呼，甚至握手，但更多人想一睹馬龍，不論碼頭上、下船處、向山遊客中心等都有大批粉絲蹲點，高叫「馬龍你好帥」、「馬龍我愛你」等支持口號。

團員被問台棒球隊 答賀「中國台北」

陸生參訪團昨到日月潭未安排媒體聯訪，但對媒體提問，遊湖看到日月潭，以及被民眾熱情歡迎的感覺如何，馬龍稱直呼「漂亮」，也感受台灣球迷的熱情，相當開心。

昨下午，陸生團參觀台中市洲際棒球場，復旦大學大四女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲世界冠軍表示祝賀，也希望大陸和台灣同胞都能像（今天教他們棒球的）中信兄弟隊一樣，一起為「祖國」在棒球領域更上一層樓努力進步。