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學者稱顯美制華決心 評論指賴「新兩國論」受冷落

【明報專訊】賴清德過境夏威夷，各路人士看法各有不同。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，亞利桑那號戰艦在珍珠港事件被擊沉，美方安排賴清德參訪帶有強烈戰略含義，即自珍珠港事件後，美國不希望任何國家由海洋接近美國國土，這也是美國從二戰以來的戰略核心思維，造就美國堅守「第一島鏈」的決心。

中央社報道，台灣國防安全研究院學者蘇紫雲表示，賴清德此行目標是回應友邦元首邀請、強化戰略民主同盟、協助島嶼國家應對氣候變遷，彰顯台灣與太平洋國家有地緣政治上的共同安全戰略目標，抵消中國「一帶一路」倡議在南太平洋的影響力。中華戰略前瞻協會秘書長揭仲認為，中共會視賴清德出訪期間的言論及與美方互動的情形，決定展開何種程度軍演。東吳大學政治學系助理教授陳方隅認為，台美關係已建立一定默契，美方行程安排也切合台美目前推廣的重要議題，畢夏普博物館帶有南島語系文化交流的象徵意義。

陸專家：軍演規模視賴言論

俄羅斯衛星通訊社引述台灣統派人士、時事評論員王炳忠稱，賴清德出訪的重點並非太平洋島國，而是過境夏威夷、關島，打破台灣島內「疑美論」、「美國疑賴論」，意在比過前任蔡英文。

深圳衛視時事評論員劉和平認為，賴清德此行未能從美國本土過境，時機也晚於前任陳水扁、蔡英文，受美方冷遇，顯示拜登政府的一中政策與賴的「新兩國論」產生衝突。劉和平表示，大陸還在進一步觀察賴過境期間的言行，作為未來採取軍事反制的依據。

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