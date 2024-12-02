賴清德過境檀香山 華向美嚴正交涉 訪珍珠港事件紀念館 稱伙民主國家保印太和平

賴晤夏威夷高官 考察救災機制

賴清德一行下午到亞利桑那號戰艦紀念館陣亡將士名錄前，以「中華民國（台灣）總統」名義獻花圈。與會者表示，賴清德關心珍珠港事件倖存者現况。中央社引述總統府人士稱，賴清德以憑弔歷史，反思和平得來不易，強調台灣作為南太平洋島嶼一分子，面對區域複雜政治局勢，需貢獻力量，共同維持印太地區和平、穩定與繁榮，守護台灣自由民主，並與全世界民主國家攜手合作，共同抵抗威權主義擴張。

賴清德一早飛抵夏威夷，隨即到下榻酒店換上夏威夷裇衫並繼續行程。他上午首先參觀畢夏普博物館，他與博物館館長梅勒（Dee Jay Maile）互贈禮品。賴清德在格林陪同下，到夏威夷州緊急管理局瞭解當地應急救災處理機制，與巴羅斯等職員交換意見。

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）全程陪同賴清德一行，該協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）在社交媒體發文歡迎。

京斥美縱容台獨 促守一中原則

新華社報道，外交部昨表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可踰越的紅線。中方敦促美方認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，認清台獨分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持台獨等承諾，停止美台官方往來，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

國台辦同日表示，賴清德當局上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，持續謀獨挑釁，不斷加強兩岸對立對抗，嚴重威脅台海和平穩定。中方敦促美方慎重處理台灣問題。

賴清德計劃在夏威夷行程的第二天出席美國智庫東西中心（EWC）政策座談，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的伙伴」為題，發表8分鐘英文演說，之後到「古蘭尼牧場」（Kualoa Ranch）參觀。在夏威夷停留兩晚後，賴清德繼續到馬紹爾群島、圖瓦盧、帕勞訪問，其間還會過境關島停留一晚。

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