在港論特2.0台海局勢 兩岸專家料無大變

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，台灣問題並不在美國候任總統特朗普的議事日程上，美國受國內政治環境限制，台海不會出現根本性改變。同時，美國的模糊戰略也不會改變，並將加大打「台灣牌」力度，增加對台軍售。

國民黨前副主席胡志強指出，現在很多資訊讓台灣人以為美國會支援台海戰事，美國一直不否認，同時大量對台軍售。國民黨前大陸事務部主任張榮恭也稱，當外國說「希望台海和平穩定」，台灣民眾看到的是「各國在支持台灣」。

台灣民眾黨前秘書長謝立功提到，賴清德跟前任蔡英文有很大不同，美國「疑賴」論確實存在，但是賴清德最近的談話論調有變化，美國仍在觀察。張榮恭亦稱，特朗普要避免台海衝突，所以賴清德會修正路線。

陸學者：兩岸「軟」工作仍需努力

胡志強承認，台灣人努力於兩岸交流的人不夠多，民間活動、非政治性活動需要盡量推動。上海公共關係研究院副院長李秘同樣認為，大陸對台工作「軟」的一手還需要進一步加強，目前兩岸交流遇到新挑戰，經貿連接有弱化迹象，台灣民眾「反中」有增強情况，而且，參與兩岸交流還依然是島內「熟悉的少數」；今年以來，大陸也出現一些「武統」聲音。

盛九元建議推動民間交流，方法上應更多地符合年輕人的需要，如利用小紅書等。李秘說，中國將成為西方國家與全球南方的重要通道，台灣因為難以參與大型經濟組織，其經濟要走向世界，首先要走進大陸。

明報記者