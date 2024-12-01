賴清德首外訪 F16V護專機 美再對台軍售 值30億元涉戰機零件

美國國防安全合作署（DSCA）當地時間29日宣布拜登任內第18度對台軍售，品項包括台灣F16戰機備件及支援設備，包括主動電子掃描陣列（AESA）雷達備件及相關設備，估計總價為3.2億美元。DSCA指出，美方通過維持台灣F16機隊的戰備狀態，提高台灣因應當前及未來威脅的能力。

美方還批准售台改良型移動用戶設備（IMSE）後續支援及相關設備，估計總價為6500萬美元。美國政府需指派3名承包商技術協助代表赴台，以支援設備的部署與訓練。

夏威夷留2晚 藍營：希望下次經美本土

賴清德行前在桃園機場表示，這次出訪將讓世界看見「台灣是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量」，也感謝美國協助讓出訪順利成行。此訪去程將過境美國夏威夷停留兩晚，依序訪問馬紹爾群島共和國、圖瓦盧（台稱吐瓦魯）後，過境美國關島停留一晚，在訪問帕勞（台稱帛琉）後，預計12月6日傍晚返抵台灣。賴清德將在馬紹爾、帕勞國會發表演說。

國民黨主席朱立倫昨日祝福賴清德出訪一切順利，但指這次未能過境美國本土「是個遺憾」；他希望賴清德未來能轉變，在不要造成區域安全疑慮下，出訪時過境美國本土。

北京對賴清德此次出訪多次作出回應，堅決反對任何形式的美台官方往來。外界預料大陸可能以軍演「震懾台獨」的方式，回應賴清德外訪行動。肩負對台作戰任務的解放軍東部戰區暫時沒有消息宣布，不過昨晚在微博官方帳號發帖稱「矢志前行，力搏長空不負重託」，配圖是一張機師夜航圖片。

台灣國防部昨稱，截至昨上午6時的過去24小時，偵獲大陸軍機18架次，7艘軍艦在台海周邊活動。台軍強調嚴密監控與應處，並指空軍派遣4架F16V戰機對賴清德專機實施伴飛護航，圓滿完成任務。