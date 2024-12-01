稱機械人產業僅中美兩「玩家」 專家：華某些應用領域領先

人形機械人缺應用場景 安全成疑慮

美國波士頓動力2005年發布Bigdog機械狗震驚世界，目前各國機械狗看上去未脫其身影。杜嘉暄稱，中國在機械狗方面比外國起步晚，但外國早期採用液壓來提供動力，而中國使用的是電驅模式，具有成本低、更精細控制動作等優勢，並在工廠和一些「特殊領域」已經實現了應用，在「某領域」已有上萬隻級別應用，也屬領先。

人形機械人、具身智能（AI機械人）概念正逐漸風靡。但杜表示，人形機械人目前無論是消費或工業場景，均無優勢，最關鍵在於欠缺應用場景，缺乏市場來推動；另一難點在於安全問題，它也存在不可預測性，例如會否突然失控？如何避免網絡攻擊？萬一出了問題的話，責任誰屬？

軍用機械狗遙距殲敵 商用可當保安

至於中國與外國在機械人領域的差距，杜嘉暄認為主要是在通用人工智能（AGI）方面，「差了大約半年至一年」。

日前在珠海航展上，多家企業也展示了工業、軍用機械狗產品。中國電科一款根據軍方要求研發的「嘯天」智能機械狗安裝了機關槍，士兵可在3公里外操作殲敵，造價數十萬元。現場技術人員表示，更遠程的話，就難以精確操控，也暫時沒有遠程自主執行任務程序的產品。

另一個承接軍工項目的公司產品經理介紹，他們透過無人機作為中繼通訊，能實現在15公里外指揮機械狗。如果作為商用，比如在屋苑等固定場所內巡邏監控，機械狗可以先掃描一遍環境，像掃地機械人一樣，之後就配合感應器，自動執行任務。他說，一款機械人產品，從模仿到商品化，國內只要半年就能實現；若從無到有，自行研製出樣品，也只需一年半。

（中國故事--科技生活系列一）