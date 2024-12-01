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科企紛推人形機械人 工信部：又一顛覆性產品

【明報專訊】ChatGPT大模型在全球掀起熱潮後，人形機械人正成為人工智能（AI）行業的又一熱點。小鵬、傅利葉、逐際動力等一批國內企業，紛紛推出人形機械人。工信部指出，人形機械人有望成為電腦、智能手機、新能源汽車之後，又一顛覆性產品。

手持遙控器輕推按扭，機械人便邁開雙腿向前行走，靈活轉身，坐下摺疊、手指抓金箍棒，通通難不倒它。這款身高約127厘米的「人形機器人G1」，有23至43個關節，是宇樹今年5月推出最新版的人形機械人。

於2016年成立的宇樹科技，原本是做四足機械人起家，看到AI技術最近幾年迅速發展，去年起進入人形機械人的領域。儘管是市場新兵，但宇樹這款G1的基礎版售價「震驚市場」，僅售9.9萬元（人民幣，下同），是雙足人形機械人首次降到10萬元以下 。原因在於，機械人的電機、控制器、激光雷達等關鍵零部件是自研，能實現量產。

仍處早期發展階段 買家用於二次開發

宇樹科技市場部經理黃嘉瑋表示，人形機械人仍處於早期發展階段，買家以科研機構、大學為主，主要用於二次開發，「相當於我們提供本體，讓公司去作探索」。包括清華大學、香港科技大學等都是買家。目前也有早期的工業應用場景探索，例如與蔚來、吉利的汽車工廠合作，部署機械人自主搬運。

他表示，目前限制機械人商業化落地主因有二，一是機械人整體性能，包括續航、負載能力還待加強；二是大腦即AI能力，這是當下全球整個行業最需要去攻克。「我們希望未來機器人愈來愈智能，能走進家居自主地掃地、收拾衣服，有自主處理能力；如果只是做單一工序，現在（機械人）也能透過模仿學習、數據訓練出來」。

仿生機械人顯「笨拙」 AI能力成瓶頸

當下的仿生機械人，不論人形機械人還是機械狗，仍然顯得有些「笨拙」。今年在北京舉行的「世界機器人大會」上，大部分人形機械人處於「坐着」、「掛着」，或「躺着」的靜止狀態，即使到了表演時間，能完成的也僅是在數米不平整路面行走。

宇樹科技創辦人王興興曾表示，當下所有機械人最大的瓶頸，還是基層AI的能力，「沒有達到一個像初代GPT或初代通用AI的能力」。但他個人感到樂觀，可能在3至5年內，在工業或服務業能真正有終端產品的出現。不過由於投入AI十分「燒錢」，目前宇樹在這方面投入較為保守，公司不會「All in」人形機械人。

高盛估2035市場空間萬億元

Tesla料需求遠超電動車

據高盛報告預測，2035年人形機械人市場空間有望達1540億美元（約1.2萬億港元）。Tesla認為，人形機械人的需求量長遠來看，將遠超電動車，或會達到100億至200億個。

目前，國家也把人形機械人產業提升到戰略地位。2024年1月，工信部等7部門聯合印發文件，將人形機械人位列「創新標誌性產品」之首。深圳、北京、上海等地也發布行動方案，鼓勵產業發展。

（中國故事--科技生活系列一）

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