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機械狗跑入生活 關門兔添跑動力 登泰山當「挑夫」滑雪場拉「雪橇」 價昂成商用難題

【明報專訊】科技不斷改變我們的生活、工作和社交模式，許多科幻式場景也在逐漸成為現實。中國政府提出創新驅動發展戰略已逾12年，《中國製造2025》10年行動綱領也走到尾聲，在完整產業鏈、超大規模市場優勢和「工程師紅利」的加持下，內地高科技產品商用化速度驚人。本報近期深入採訪體驗機械人、自動出行、智能醫療、無人農業等實際個案，將以系列報道，展示到來的「未來世界」，探討中國科技融合發展現狀與產業前景。

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試想像，一隻機械狗能跑會跳、陪主人聊天、感知識別周圍環境、幫忙拿速遞包裹，還能走進馬拉松現場當「關門兔」，這不是科幻電影的場景。在剛過去的11月杭州馬拉松（杭馬）賽事，就有兩隻機械狗加入賽事，記者走進現場親身見證這一「黑科技」。不少跑手表示，「不能跑得比狗慢」成為了他們的動力。

明報記者 沈燕媚

機械人技術發展多年，目前已有較為成熟產品，且廣為人知的智能機械狗（內地稱四足機器人）已投用工業、消防和軍事等專業用途，何時真正進入大眾生活備受期待。

配速員不憂「失業」：人更能提供情緒價值

「噠、噠、噠」，在杭馬半程馬拉松的賽道上，一隻佩戴小兔帽的銀色機械狗，靈活擺動四條腿，跟隨着其他關門兔跑手（賽事最後限時完成比賽的配速員），步伐一致地在開賽後的3小時15分邁向終點。這是國際馬拉松賽事首次引入機械狗作關門兔，其配速約為9分24秒。

「我們跑什麼樣的速度，它也能跟到，我們爬坡它也能慢下來，我都擔心自己將來要失業了！」擔任半馬關門兔的選手沈雁平賽後笑稱，自己收尾時略感疲倦，但機械狗會播放音樂，讓她輕鬆不少。

同樣擔任半馬關門兔的劉小姐表示，大家事前並未與機械狗一起試跑，正式開跑後，志願者全程調控，「速度由我們來把控，機器狗會跟着我們」。她並不擔心自己會「失業」，「因為人還是更能提供情緒價值」。

「不能跑得比狗慢」成動力

這隻機械「關門兔」，是杭州宇樹科技在2023年底推出的工業級「四足機器人B2」，類型為仿生腿足式機械人，一般是模仿動物的四肢結構和行走方式，通過機械結構和控制算法，同時配備傳感器、控制系統等，令其在多種地形中穩定行走，自動避障。

這隻機械狗每條腿配備了電機關節，通過控制算法，讓他能前後左右任意行走。其奔跑速度最快達到6米/秒，續航力4至6個小時。不久前，這隻機械狗還因在山東泰山做「挑夫」，上下樓梯、搬運垃圾，成為網上熱話。類似做法近期引起其他景區仿效，吉林長春蓮花山滑雪場也引入機械狗充當雪橇機械狗。

「四足機器人B2」身形較大，由於行進時會發出「噠噠」聲，有馬拉松現場的跑手感到壓力與動力兼備。在隊尾一直「被狗追」的跑手任小姐表示，由於自己長期跑在最後，聽到機械狗走路蹬地聲，讓自己很有心理壓力，「好幾次被他追上來。旁邊的人都說，如果跑得連狗都不如，那怎麼辦？」儘管如此，她更喜歡由人做關門兔，「因為在最後的時候，人會加油鼓勵你衝刺，這種情緒價值更滿」。

領失明者傳遞火炬 工業應用「幹累活」 　　

在半馬過程中，B2身邊一直有4名工作人員陪同，他們的職責還包括維持秩序。宇樹科技市場部經理金達解釋，這主要是馬拉松路程長、人員多，此舉是為了保障安全。此前在杭州亞殘運會，B2機器狗就曾引領過失明人士傳遞火炬，「當時設置了自動導航模式，只要給他提前定制好了路線，他就會循着一直走，不需遠程操作遙控器」。未來有無可能由機械狗自主跑完全程？他稱「可以保持期待」。

金達表示，這款機械狗主要應用於工業，目前包括在變電站、能源行業做巡檢，還有消防救援等工作，能夠幫助人類減輕繁重勞力工作。其在靜態下最大承載力能達到120公斤，不會被一般成年人壓垮。它還能適應不同地形和天氣，包括爬濕滑路面、上下坡等。「我們可以根據不同場景進行調配，在它的足部做一些設計，例如配上適合攀登的足形。」

有主打陪伴懂對話 盼走向消費市場

除了這隻「幹累活」的機械狗，在3.5公里賽事還有一隻「小狗」，它是宇樹科技「Go2四足機器人」。不僅靈活擺動四肢，還能雙腳站立，向觀眾打招呼，做出倒立、拜年等好玩姿勢，吸引眾多小朋友圍觀。

但圍觀並不會阻礙它前進，因為小機械狗的前方配備4D激光雷達，能360度全方位感知環境。它所「看到」的事物，在用家的手機App裏以不同顏色的色塊，實時顯示着周圍環境。開啟「自動避障」模式後，「小狗」能識別到障礙物，繞開眼前的人。

「太可愛了。」馬拉松深圳跑手翁女士表示，她看到機械狗當陪跑員後，也想買一隻陪練，感覺價格八九千元（人民幣，下同）可接受，「因為平時都要約人跑」。唯一感到不足的是續航能力，4小時仍較短。

宇樹科技工作人員指出，這款Go2主打家庭陪伴，還搭載了GPT大模型，藉此化身百科全書，買家可與它用中英文對話。他們希望機械狗能走向消費市場，這款產品不足萬元定價低於市場同行。Go2目前在網購平台也有出售，例如淘寶就售出了600隻以上。

有機構調研數據顯示，2023年全球四足機械人銷量約3.40萬台，年增76.86%；市場規模10.74億元。

事實上，在全球範圍內，機械狗商業化應用一直是難題，除了人工智能（AI）能力待提升之外，還在於造價高昂。例如最早實現機械狗產品量產化的美國波士頓動力公司，早期只提供租賃服務，到了2020年才對外發售，但售價高達74,500美元（約58萬港元）。

（中國故事--科技生活系列一）

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