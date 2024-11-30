北京聞風：中國「鏈」通內外應對長期挑戰 ／文：鍾鳴九

全球首個「鏈」主題展會

鏈博會旨推動企業聚鏈成群

「鏈博會」是中國主辦的全球首個以供應鏈為主題的國家級展會。今次「鏈博會」設置先進製造鏈、清潔能源鏈、智能汽車鏈、數字科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈等6個展區。分析人士指，「鏈博會」有意突出「鏈式」思維，通過全流程展示各鏈條重點環節，推動各規模企業「聚鏈成群」。

數據顯示，前3季度中國內地各項工業經濟指數總體呈波動態勢，不過10月份規模以上工業增加值按年增長5.3%，超八成地區和行業、五成產品實現增長。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍稱，第四季度首月的工業表現超過實際預期，高新技術領域的貢獻功不可沒。

「『鏈博會』上，以高新技術的智能化引領產供應鏈的趨勢明顯，其中人工智能技術在企業供應鏈各個環節的滲透率顯著提升。」蘇劍分析指，長期政策的效果迎來階段性顯現，來之不易的成果能有效提振外界信心。

兩辦發文意打通鏈條

促內循環提質升級

值得注意的是，「鏈博會」期間，中共中央辦公廳、國務院辦公廳公布《有效降低全社會物流成本行動方案》（簡稱《方案》）。中國社科院世界與經濟研究所研究員高凌雲認為，降低全社會物流成本是提高經濟運行效率的重要舉措；兩辦此時發文除繼續加強現代物流對提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平的重要戰略支撐作用，穩固工業增長勢態外，更主要是進一步推進內循環提質升級的長期佈局。

「圍繞鏈條全過程的密集發力，背後是要徹底打通上中下游堵點。」蘇劍認為，《方案》明確要從深化體制機制改革入手，不僅是要通過降低成本解決短期問題、穩固工業復蘇勢頭，更要打通鏈條，拔除過去長期存在的痛點。

國務院總理李強25日在與「鏈博會」參展參會企業代表座談時提到，中國將加快建設現代化產業體系，着力加強科技創新和產業創新的深度融合，並堅定推進高水平對外開放，進一步擴大市場准入。受訪學者稱，結合《方案》來看，促進產業鏈供應鏈融合發展、健全國家物流樞紐與通道網絡、加強創新驅動和提質增效3方面的部署，均指向「長期向內用功」的方針。

加速集聚應對外部風險

「在國內加速產供應鏈集聚的另一面是要應對外部風險。」高凌雲認為，這與向內發力相輔相成，兼顧長短期效用。官方消息突出美日等多國企業參與座談，這顯示外界對中國看好，也表明中國以產供應鏈體制機制改革聯通外部的決心，不會輕易動搖。

文：鍾鳴九