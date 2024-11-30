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中國

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3中國外交官 遭立陶宛驅逐

【明報專訊】立陶宛外交部周五（29日）宣布驅逐3名中國外交人員，指他們涉及違反《維也納公約》和立陶宛法律的活動，但未闡明確切原因。

疑涉海底電纜切斷事件

波羅的海瑞典領海內的兩條海底電纜最近遭切斷，法新社報道，其中一條從瑞典哥特蘭島（Gotland Island）延伸至立陶宛，中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng 3）疑似涉及這宗事件。根據追蹤網站，海底電纜被切斷時，伊鵬3號曾航行在電纜上方。

立陶宛外交部周五在聲明中指出，中國使團3名工作人員已「被宣告不受該國歡迎」。立陶宛當局27日指出，正與瑞典及芬蘭設立聯合小組，在歐盟刑事司法合作署支持下，調查海底電纜遭破壞事件。

瑞典28日認為伊鵬3號與電纜被切斷有關，已正式要求中方在相關調查中與瑞典當局合作。中國外交部發言人毛寧昨回應，中方願同相關國家合作查明事實真相，中瑞雙方正就此保持密切溝通。

中國與立陶宛關係正處於「冰封」。2021年11月，立陶宛批准台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中方宣布與立陶宛雙邊外交關係降為代辦級。立陶宛交通與通訊部副部長瓦伊丘凱維丘特2022年8月訪問台灣，中方宣布制裁，並暫停同立陶宛國際道路運輸領域交流合作。

立陶宛候任總理帕盧茨卡斯近日表示，願意與中國恢復外交關係，恢復兩國互派大使，但強調不會改變目前的政策，包括維持與台灣的貿易聯繫。毛寧25日回應稱，中方對話的大門始終敞開，希望立方重新回到堅持「一個中國」原則的正確道路上來。

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