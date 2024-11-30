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晤外交官被控日諜 央媒高層判囚7年 親屬斥嚴重不公 逾700記者學者網上聯署促釋放董郁玉

【明報專訊】央媒《光明日報》評論部副主任董郁玉被控間謀罪一案，昨日在北京宣判，法院裁定董郁玉罪成，判監7年。消息稱董郁玉不認罪不服判，提出上訴。家屬批評有關判決「嚴重不公正」，並透露判決書將董郁玉曾會面的一些日本外交官，認定為間諜組織的成員。

中國外交部發言人記者毛寧昨回應提問時，表示中國是法治國家，中國司法機關嚴格依法辦案，違法犯罪必被依法追究。日本外務大臣岩屋毅在例行記者會上，被問及董郁玉一案時不予置評，表示日本駐外使團「開展的外交活動是合法活動」。

毛寧指犯罪必究 日不置評

現年62歲的董郁玉是在2022年2月與一名日本外交官午膳期間，被北京警方帶走拘留。他去年7月接受過一次閉門審訊，之後一直被拘留在北京的看守所。《紐約時報》引述家屬稱，董郁玉每天做200個俯卧撐和200個抬腿鍛煉，他計劃對判決和刑期提出上訴。

外媒現場遭驅逐

據路透社報道，昨日北京第二中級法院外有大量警察佈防，至少停泊7輛警車。路透社記者被要求離開現場。一名美國外交官表示，他們被禁止參加庭審。

日大使領事被視間諜組織

董郁玉的家人昨日發表聲明，稱這一判決「嚴重不公正」，指法院在沒有證據的情况下判處董郁玉7年有期徒刑，「向世界宣告了中國司法系統的破產」。聲明提到，根據判決書，曾與董郁玉見面的一些日本外交官，被北京當局認定為間諜組織的成員。當中包括前日本駐華大使垂秀夫，也包括現任日本駐上海總領事大使岡田勝，「我們對中國當局公然將外國大使館視為『間諜組織』感到震驚」。

在被捕前，董郁玉經常與駐華使館外交官和記者交流。他被警方帶走時會見的日本外交官，是他過去經常會見的兩名外交官之一，後者當時也被警方帶走數小時，引來日本外交部的強烈抗議。

董郁玉家人表示，董作為一名宣揚自由主義觀點的黨外人員，並不掌握敏感資訊，且被捕前在《光明日報》內部受到排擠。家人還稱，董郁玉確保自己與外國聯繫人的交往是光明正大的，並會在公共場所會面，例如他被拘留時所在的那家北京餐廳。

外國大學項目被指涉政府

董郁玉家人在聲明中提到，調查人員除了調查董郁玉與日本外交官的接觸，還調查了他參與的外國大學獎學金計劃。有關部門暗示，外國政府讓董參與這些計劃，是在支付他「服務費」。

董郁玉家人最初對他被拘留的消息保密，希望能夠減少或撤銷指控，但在2023年3月接到通知，他的案件將送交審判。

此案自曝光以來備受國際關注。多個倡導新聞自由的境外非政府組織（NGO）呼籲當局立即釋放董郁玉，700多名記者、學者和NGO人員在網上簽署了請願書。尼曼新聞獎學金的負責人李平斯基（Ann Marie Lipinski）表示，董郁玉是一名很有才華的記者及作者，他的作品在國內外受到同行尊重，很多人都希望他可以被釋放及回到家人身邊。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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