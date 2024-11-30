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港人北上輪候換肝 至死未獲分配 遺屬控「刻意不手術」 主診醫生稱誤解 廣州衛健委受理申訴

【明報專訊】香港近年器官捐贈數量持續下跌，等待器官移植病人愈排愈長。鑑於內地的人體器官分配機制接納港澳台居民登記輪候，很多急需移植器官的港人因此踏上「北上求生路」，罹患肝硬化、肝癌的港人梁洁容就是其中一員，她去年10月到器官移植權威醫院廣州中山大學附屬第一醫院（簡稱中山一院）求診，惟一直苦候不到「肝源」，至今年4月離世，前後耗資近百萬元（人民幣，下同）。死者家屬質疑院方「刻意不安排手術」是擔心失敗影響聲譽，要求當局還死者公道。

「本來，我們打算在她（梁洁容）接受移植手術後，和孫兒一起報郵輪團旅遊，現在，唉，人財兩空。」梁洁容丈夫關慶寧近日在香港家中受訪，他向本報展示早前收到廣州市衛健委速遞來的〈受理告知書〉，直言「錢小事、命重要」，他只想知道，為何醫院主管要拖延手術，「活活拖死我太太」。

〈受理告知書〉提及，已收到香港特區政府駐粵辦轉來關慶寧的信件材料，也收到廣東省衛健委的轉辦函件，「您反映中山大學附屬第一醫院醫生刻意不安排肝移植手術等事項，我委決定予以受理」。

數年前，梁洁容確診肝硬化，去年7月情况惡化。關慶寧是資深傳媒人，他說，當時香港醫院檢查發現一個直徑兩厘米的腫瘤，醫生建議盡快換肝。由於在香港等待無望，梁洁容去年10月首次到中山一院器官移植科求診，11月8日入院接受詳細體檢，11月15日簽署接受器官移植合約，相關法律手續由中山一院指定的廣州律師樓負責。

稱或3月內手術後無聲 多方求助入院

手術再未如期 轉普通病房5日離世

進入內地的器官輪候名冊後，當時有關人員稱3個月內應可手術。基於中山一院盛名，關慶寧夫婦頓見生機，梁洁容按醫囑回香港等候換肝。但院方一直未有通知，本港醫生亦認為病情不可再拖。關慶寧透過多方求助院方，妻子今年3月17日獲安排入院，21日被轉入深切治療部。

關慶寧指出，主診醫生郭志勇教授3月28日通知家屬，計劃在該周周末安排手術，要求家屬準備50萬元費用。惟手術未如期進行，梁洁容4月15日被從深切治療部轉回器官移植科普通病房，當晚危殆，經搶救無效延至4月20日離世，終年70歲。

辦理完亡妻後事，關慶寧悲憤難消，向不同部門去信控訴，質問院方為何拖延近半年，要求就不進行手術的原因給予令人信服的回覆，查明真相，還妻子公道。他並求助立法會議員狄志遠和港府駐粵辦。在6月底寫給中山大學黨委書記陳春聲的信中，他寫道：「一手造成這一悲慘結局的，是中山一院的『學科帶頭人』何曉順先生。」

知名器官移植專家何曉順是「嶺南名醫」（見另稿），為中國工程院2023年院士候選人。關慶寧稱，何曉順在梁洁容入院數天後就說病人肝癌已轉移到鎖骨，不能做肝移植手術，「迫不及待要把她從輪候名單除名」，但郭志勇醫生連夜請影像中心專家鑑定，證明不是癌轉移。何曉順曾說擔心手術過程中出問題，但郭志勇醫生表示有八成以上成功把握。

郭志勇昨對本報表示，病人的病情出現變化後，不適合換肝，「關慶寧對此誤解較深，正與遺屬積極溝通」。中山一院黨委書記駱騰拒絕接聽記者來電，不覆查詢短訊。至截稿前，本報無法取得何曉順對事件的評論。廣州市衛健委信訪辦回覆本報稱，關慶寧已收到「受理告知書」，代表個案正在處理，詳情不便透露。

對於郭志勇說法，關慶寧稱對方曾私下向他透露，當初曾存在8天的「窗口期」可實施換肝手術，但近期態度轉變，曾回覆關「您的投訴讓我們非常難受，怎麼叫刻意不安排手術呢，都在全力救治創造條件」。

狄志遠指制度不同 倡選具港背景機構

立法會議員狄志遠證實接獲投訴後，9月去信中山大學黨委書記陳情，目前未有進展。他說，已了解到有3宗港人北上進行器官移植但遇到阻滯的個案，其中一宗市民換肝後出現問題又要將舊肝換回去。

狄志遠表示，兩地制度不同，涉及到醫療更複雜，希望港人北上求醫時小心甄別，選擇可靠的服務機構；他也建議市民可以選擇一些具有香港背景的內地醫療機構，這些機構對情况更熟悉，萬一遇到糾紛也更容易溝通。對於港府推動的兩地器官移植互助機制，狄志遠認為大灣區醫療融合是趨勢，正循序漸進發展。

明報記者

相關字詞﹕北上求醫 器官移植

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