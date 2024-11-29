駐京周記：北京一鍵入冬 劣質羽絨當道

央視的報道顯示，江蘇南通部分商家存在以絲代絨、使用不達標填充物等行為，已是公開的秘密。

飛絲保暖差混粉塵 可引發哮喘

根據國家標準，羽絨服裝應以羽絨為填充物，絨子含量明示值不低於50%。據「經濟觀察網」介紹，只有朵絨（鴨鵝最柔軟細白的絨毛）、未成熟絨才能稱為「絨子」，是羽絨服保暖關鍵。「飛絲」指從朵絨等絨子上掉下來的單根短絲，不如絨子蓬鬆，當然也不那麼保暖。更糟糕的是，以絲充絨中的「絲」，可能都不全是鴨絨絲或鵝絨絲，還有雞毛絲、豬毛鬚、兔毛、羊毛。添加飛絲更大危害在於，將毛片粉碎以提取飛絲後，混入飛絲中的粉塵未清除掉，這些粉塵很容易從服裝絎線針孔溢出，容易導致哮喘患者復發或誘發過敏性鼻炎。若飛絲沒消毒，還可能藏有大量細菌。

中國羽絨信息網提醒消費者，按羽絨服裝標準，90%白鴨絨原料價格為每公斤420至550元（人民幣，下同）；按羽絨寢具標準，95%白鵝絨原料價格約為每公斤1000至1400元。冬季羽絨被一般會填充0.8公斤到1.5公斤羽絨，也就是說低於千元的產品，質量難以保障。

「北方冬天想要保暖，羽絨服的克重最好在200克以上，充絨量最好在90%以上。」經營服裝廠的小朵算了筆帳，「按這標準計算，一件鴨絨服填充物成本價格都在100元左右，再加面料及品牌設計等成本，基本都得賣200元往上，低於200元估計就有貓膩。就別提鵝絨衣服，500元以下幾乎沒真的。」

小朵家的服裝廠已經開了20餘年，她家店舖每年也會上架自家產的羽絨服。「今年原料（鵝鴨絨）價格確實有所上漲，還想賣去年的價格多少就要往裏面多填充一點毛（絲）。但很多商家還用以前的商品詳情做標註，買回去好多人覺得不對勁就會退貨。」而且，羽絨服行業劣幣驅逐良幣的現象頻發。

業界：看回彈辨真假

小朵也告訴記者一個辨別真假羽絨服最簡單方法：「看回彈，用力把羽絨服摁扁，能快速充氣蓬起的羽絨服就沒問題。那些回彈慢，還有異味的羽絨服，多數都是次品。」

駐京記者 王佩凡