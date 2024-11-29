涉嚴重違紀 中央軍委苗華停職檢查

外媒稱華防長受查 國防部：純屬揑造

吳謙並未提供有關苗華「嚴重違紀」的細節，亦沒有透露苗華「停職檢查」期限。苗華在10月29日仍參加公開活動。大約一周前，網上流傳他「被查」消息。現年69歲的苗華祖籍江蘇，生於福建福州，1969年入伍，曾長期在原南京軍區服役。2010年首次跨大軍區至原蘭州軍區，歷任政治部主任、副政委兼紀委書記、政委。十八大後仕途加速，由「陸」轉「海」，跨兵種調任海軍政委，2017年擔任中央軍委政治工作部主任，升任軍委委員。

此前，原防長李尚福「落馬」後已被免去軍委委員職務，苗華下場暫時未知，國防部官網仍顯示他是軍委委員。

中共對於違法違紀黨員幹部，會進行紀律處分、崗位職務調整處理。《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》規定，根據違紀違法程度，一至四級遞增分成「四種形態」處理，其中第二種形態是「一般違紀問題，或者違紀問題嚴重但具有主動交代等從輕減輕處分情形」，可給予警告、嚴重警告黨紀處分，或者建議單處、並處停職檢查、調整職務、責令辭職、免職等處理。

此外，為了避免被調查人妨礙審查調查，也有以「停職檢查」作為臨時的組織處理措施。停職檢查期限一般不超過6個月，一些情况下，期滿後不影響平職調整等其他組織處理措施。更嚴重的崗位職務處理還有撤職或開除公職（第三種形態）、開除公職並移送司法（第四種形態）。