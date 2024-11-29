《紐時》：華向特朗普釋信號 未來可能讓步

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，對那些新近被中國政府釋放的美國人家屬來說，「今年的感恩節有太多的需要感恩」。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席史密斯（Chris Smith）則呼籲特朗普把爭取仍被中國監禁的美國人士獲釋，當作一項優先要務。

中國《環球時報》前總編輯胡錫進撰文指出，「中美之間極少交換囚犯，甚至有人認為這是第一次；由於它發生在美國總統的交接期，尤其耐人尋味。」

評事件透露曾從事情報工作 胡錫進文章刪除

胡錫進還說，間諜被抓，有的只能默默承受監禁的噩運，「假如說徐延軍和季超群（有譯紀超群）真如美方描述的那樣被囚，而且經交換獲得自由的話，老胡作為曾經從事情報工作的前軍人，要表達我個人對這二人獲釋的祝賀，並向他們表達誠摯的敬意」。

公開資料顯示，胡錫進1982年畢業於解放軍國際關係學院後，在某部隊擔任教員4年多，之後考入北京外國語大學俄語系獲碩士學位，1989年起進入《人民日報》，曾任該報駐南斯拉夫記者。胡錫進曾採訪波黑戰爭、伊拉克戰爭等。他未明言何時「從事情報工作」。不過有關文章已刪除。