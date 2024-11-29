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中美換囚 3中國公民平安回國 外交部稱美錯誤羈押 美媒：涵兩華諜

【明報專訊】中美罕有地達成「換囚」協議，三名在中國被羈押多年的美國公民獲釋返回美國，包括被判處終身監禁的香港移民梁成運。中國外交部昨日亦確認，三名「被美方錯誤羈押的中國公民平安回到祖國」，同時，一名在美潛逃多年的中國逃犯被遣返回國。而美國也下調了對中國的旅遊警示級別，美國政府換屆前夕，中美關係有關動向備受關注。

美國白宮國家安全委員會當地時間27日發表聲明表示，三名美國公民馬克．斯威丹（Mark Swidan）、李凱（Kai Li）和梁成運（John Leung）於當天獲釋，正在返回美國。「多虧本屆政府的努力和對中國進行的外交活動，所有在中國被錯誤拘留的美國人都回家了。」TVBS昨日披露機場畫面，報道指3人28日凌晨搭乘全能國際航空回到美國得州，在機場等候的親友快跑上前送上擁抱。

其中，48歲的得州商人斯威丹因與毒品相關指控自2012年起被拘押，獲釋前面臨死刑；60歲的李凱因間諜罪於2016年被判10年徒刑；79歲的梁成運則在2021年被拘押，2023年因間諜罪被判處終身監禁，還被大陸官方列為十大間諜案之一，並登上央視懺悔。美國國務卿布林肯也於社交平台X恭喜3名美國公民在感恩節與家人團圓。

美聯社引述一名美國官員稱，美國也釋放了若干中國公民作為交換。美媒指出，美方可能釋放的中國公民包括中國國家安全部門情報官員徐延軍，以及通過在美國服兵役入籍的華人紀超群等2人，這2人都因為涉及間諜行為被捕入獄（見另稿）。據聯邦監獄管理局周三顯示的紀錄，徐延軍的狀態已被標記為「未在拘押中」。

美另遣返一中國逃犯

中國外交部發言人毛寧昨在記者會表示，中方不懈努力促成3名被美方錯誤羈押的中國公民平安回國。「這再次證明，任何時候中國都不會放棄自己的同胞，祖國永遠是他們堅強的後盾。」她還提到，中方也成功將一名在美潛逃多年的逃犯遣返回國，中國政府將繼續開展追逃追贓行動。

美調低對華旅遊警示 毛寧：有利正常往來

換囚協議達成後，美國務院亦下調了對中國的旅遊警示級別，從三級「重新考慮行程」（Reconsider Travel）降至二級「提高警覺」（Exercise Increased Caution），警示內容亦沒「存在錯誤拘留風險」標示；對香港和澳門的警示級別維持在第二級及第三級不變。這一變化被解讀為美中關係在近期取得一定程度的緩和，這也展現出中美兩國在分歧中的有限合作空間。

毛寧昨回應稱，中方注意到美方做出的這一調整，認為此舉有利於兩國人員正常往來；中方歷來反對人為製造「寒蟬效應」，希望美方繼續為促進兩國人文交流創造更多便利。

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