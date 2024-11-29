陸生團訪政大續沒交流 馬英九基金會：尊重校方考量

陸生團昨前往政治大學達賢圖書館參訪，獲政大學生夾道歡迎，有學生特地帶T恤想請大陸著名乒乓球手馬龍簽名，有女生大喊「龍隊好帥！我媽說你好帥！」

去年陸生團訪台時，大陸乒乓球手丁寧在政大與校隊學生進行友誼賽，今年馬龍來訪也沒有相關安排。

蕭旭岑表示，尊重政大校方考量；今天下午參訪文化大學時會有乒乓球交流。根據9天8夜行程規劃，七所大陸大學師生組成的訪問團，除了參觀中山女中，還與台灣6所大學交流。政大以外，今天（29日）參訪陽明交通大學、文化大學，之後數日將先後前往長庚大學、台灣大學、新竹清華大學交流。

教育次長否認「心智未成熟」論

參與協調參訪中山女中行程的國民黨立委賴士葆表示，沒有安排陸生團與中山女中學生交流，是因為教育部政務次長葉丙成在協調會中認為「高中學生心智未成熟」，組織交流活動可能比較敏感，家長也會有意見。

中央社報道，葉丙成回應強調只是善意提醒，高中生家長比較在乎學生課業，希望不要對學生上課造成影響，並沒有談及「心智未成熟」。教育部長鄭英耀昨也表示沒有這樣的對話，有關立委應該負責任。行政院發言人李慧芝表示，此次雙方交流，皆是按照陸生團提出的行程全面批准，並無更改，相關說法恐是誤解。

台灣陸委會發言人梁文傑昨稱，短暫、參訪團式的青年交流，讓陸生對台灣社會的體會有限，且陸生團的組成經過精心挑選，中共若想讓兩岸青年交流，就不要害怕讓學生來台灣讀書、居住，從2020年4月宣布暫停陸生來台就學後，超過4年沒有恢復。

駁統戰論 蕭旭岑：綠營怕抗中牌失效

針對民進黨台北市議員許淑華指大陸透過明星、藝人軟性交流，參訪校園讓學生感到「中國人好厲害」。蕭旭岑指出，民進黨非常怕統戰，是很怕台灣民眾看到大陸正面一面，之後要打「抗中牌」就失效了。