任內首外訪 尼泊爾總理12月訪華 印媒：不選印度破傳統

奧利：王毅邀請 學者稱合理

如果成行，這將是奧利自今年7月接任總理後的首次外訪。《加德滿都郵報》引述奧利稱，傳統上，尼泊爾總理上任後的外訪第一站是印度，不過，印方並沒有向他發出訪問邀請。但是，在9月底參加第79屆聯合國大會時，中國外長王毅向奧利發出了訪華邀請。

印媒近日多以「打破傳統」為題報道奧利將訪華一事。《環球時報》引述復旦大學南亞研究中心副主任林民旺表示，尼總理首訪中國已非首次，早在2008年，普拉昌達作為尼總理首訪就選擇了中國。印度輿論場掀起風波，是因為印度有地區霸主心態。林民旺說，尼泊爾只有兩個鄰國，一個是中國，一個是印度，首訪選中國也是情理之中。

此前，印度洋島國馬爾代夫總統穆伊祖今年初訪華，也被印媒視為「打破傳統」的訪問，因為上任三個月的穆伊祖，是首名上任後先訪問中國而非鄰國印度的馬爾代夫總統。