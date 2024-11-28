明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

任內首外訪 尼泊爾總理12月訪華 印媒：不選印度破傳統

【明報專訊】據尼泊爾《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）報道，尼總理奧利計劃12月初訪華。奧利上任後外訪首站並未選擇印度，《第一郵報》、《印度快報》等印媒紛紛稱此訪「打破傳統」。內地學者稱，奧利曾被普遍認為是親印派，只是印度後來對尼泊爾內政的控制和操縱導致奧利日益反感印度，親近中國。

奧利：王毅邀請 學者稱合理

如果成行，這將是奧利自今年7月接任總理後的首次外訪。《加德滿都郵報》引述奧利稱，傳統上，尼泊爾總理上任後的外訪第一站是印度，不過，印方並沒有向他發出訪問邀請。但是，在9月底參加第79屆聯合國大會時，中國外長王毅向奧利發出了訪華邀請。

印媒近日多以「打破傳統」為題報道奧利將訪華一事。《環球時報》引述復旦大學南亞研究中心副主任林民旺表示，尼總理首訪中國已非首次，早在2008年，普拉昌達作為尼總理首訪就選擇了中國。印度輿論場掀起風波，是因為印度有地區霸主心態。林民旺說，尼泊爾只有兩個鄰國，一個是中國，一個是印度，首訪選中國也是情理之中。

此前，印度洋島國馬爾代夫總統穆伊祖今年初訪華，也被印媒視為「打破傳統」的訪問，因為上任三個月的穆伊祖，是首名上任後先訪問中國而非鄰國印度的馬爾代夫總統。

相關字詞﹕傳統 印度 尼泊爾 訪華

上 / 下一篇新聞