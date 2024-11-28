賴將訪3友邦 路透：解放軍料對台軍演

【明報專訊】路透社引述台灣和區域安全官員評估，指中國大陸未來幾天可能將以台灣領導人賴清德即將出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。台國防部對此表示，面對敵情威脅，台軍有信心確保台灣安全。
賴清德將於11月30日率團前往馬紹爾群島、圖瓦盧及帕勞，展開為期一周的「繁榮南島智慧永續」之旅。路透社引述消息人士表示，賴這次出訪可能過境美國夏威夷或關島。
中國大陸今年5月和10月已在台灣周邊舉行鎖島軍演。4名知情區域官員稱，北京可能會在12月6日前後進行軍演。台安全官員稱，解放軍可能將正在南海或東海進行的軍事活動「重新包裝」，將其移至更近台灣的位置，並重新命名為「聯合利劍-2024C」。
消息：20中國艦將巡南海
消息人士說，北京可能會擴大定期舉行的「聯合戰備警巡」規模，這通常包括在台灣附近進行海空軍演習，並在賴訪問行程尾聲展開「具針對性」的軍演。該人士補充，有20至30艘中國海軍艦艇參與本周在南海舉行的軍事行動。
大陸未回應 台斥造緊張情勢
中國大陸未回應置評要求。台國防部發新聞稿表示，蓄意製造台海緊張情勢的作法，既非兩岸民眾與國際社會樂見，也不是負責任現代國家應有表現；面對敵情威脅，台軍有信心確保台灣安全。
另據「環球網」報道，國台辦發言人陳斌華昨對賴清德日前出席青年活動時提出「和平三選項」，宣稱兩岸「互不隸屬」及「堅持主權」的言論指為「其行可恥，其心可誅」。
陳斌華稱，台獨分裂勢力及其謀「獨」挑釁是台海和平穩定的最大威脅。賴清德所謂的「和平之路」，是置台灣青年和廣大民眾安全福祉於不顧、打着「和平」幌子備戰引戰的自毀之路，是把台灣一步步推向兵兇戰危的自絕之路。