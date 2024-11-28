賴將訪3友邦 路透：解放軍料對台軍演

賴清德將於11月30日率團前往馬紹爾群島、圖瓦盧及帕勞，展開為期一周的「繁榮南島智慧永續」之旅。路透社引述消息人士表示，賴這次出訪可能過境美國夏威夷或關島。

中國大陸今年5月和10月已在台灣周邊舉行鎖島軍演。4名知情區域官員稱，北京可能會在12月6日前後進行軍演。台安全官員稱，解放軍可能將正在南海或東海進行的軍事活動「重新包裝」，將其移至更近台灣的位置，並重新命名為「聯合利劍-2024C」。

消息：20中國艦將巡南海

消息人士說，北京可能會擴大定期舉行的「聯合戰備警巡」規模，這通常包括在台灣附近進行海空軍演習，並在賴訪問行程尾聲展開「具針對性」的軍演。該人士補充，有20至30艘中國海軍艦艇參與本周在南海舉行的軍事行動。

大陸未回應 台斥造緊張情勢

中國大陸未回應置評要求。台國防部發新聞稿表示，蓄意製造台海緊張情勢的作法，既非兩岸民眾與國際社會樂見，也不是負責任現代國家應有表現；面對敵情威脅，台軍有信心確保台灣安全。

另據「環球網」報道，國台辦發言人陳斌華昨對賴清德日前出席青年活動時提出「和平三選項」，宣稱兩岸「互不隸屬」及「堅持主權」的言論指為「其行可恥，其心可誅」。

陳斌華稱，台獨分裂勢力及其謀「獨」挑釁是台海和平穩定的最大威脅。賴清德所謂的「和平之路」，是置台灣青年和廣大民眾安全福祉於不顧、打着「和平」幌子備戰引戰的自毀之路，是把台灣一步步推向兵兇戰危的自絕之路。