共青訪台綠營非議 朱立倫斥阻交流

民進黨斥「另類統戰」

陸委會：赴台標準審查一致

民進黨立委林楚茵昨在台立法院會上質詢大陸此舉是否為「另類統戰」。陸委會副主委沈有忠回應，確實有發現近期大陸赴台交流的範疇，包括體育、教育、宗教等人士，背景與過往相較下愈來愈特別，且可能都經過精心挑選。陸委會在現行法律規定尚未調整下，仍會採取一致的標準審查，但會確保抵台後的行程安排符合申請內容及活動。

國民黨昨發布新聞稿指出，陸生團抵台前夕，不具名官員特意泄漏訪問團員個資，但其實陸生具備中共黨員或共青團身分不足為奇。綠營藉此大做文章，顯然刻意阻擋兩岸交流，並再次抹紅在野黨。此舉展現出民進黨的心態卑劣與毫無自信，令人深感不齒。

國民黨主席朱立倫表示，民進黨若只想繼續打「抗中保台」謀取政治利益，不希望兩岸交流，就請勇敢說出來。賴政府既然許可陸生團來台，就不應默許小動作阻擋兩岸交流。他呼籲徹查泄漏個資的放話者。朱立倫肯定陸生團來台，認為對深化兩岸關係、國際青年交流有正面幫助。