馬龍偕陸生團訪台 國台辦：樂見來往 首站中山女中 校長：將考試不設學生交流

蕭旭岑籲「打球不打仗」

據中央社、《聯合報》等台媒報道，訪團昨午11時50分許走出機場，受到現場民眾歡迎。馬龍身穿淺色西裝步出接機大廳時，受到台灣球迷歡迎，還有人喊着「馬龍再來一球」。他也親切揮手致意，並從口袋拿出體育小徽章送給球迷。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時指出，在兩岸關係低迷的時候，有大陸最頂尖的幾所大學師生，還有2名奧運金牌冠軍來台，這是令人振奮的現象，要打球不要打仗，體育或青年交流永遠都是兩岸共同的話題。

球迷機場迎接 學生求合照

昨下午2時半，在台灣前領導人馬英九及蕭旭岑帶領下，訪團第一站到位於台北市的中山女中，這裏也是台灣前領導人蔡英文的母校。訪團全程只參訪，校長張云棻向訪團介紹學校沿革、參觀古蹟，和馬龍、楊倩體驗虛擬高爾夫。張云棻說，訪團行程很趕，學校即將有考試，就沒有安排和學生交流，上課自習照舊。不過台媒稱未安排交流與台教育部次長葉丙成憂高中生「心智未成熟」有關。張云棻稱，中山女中與外界交流很多，常有來自日本、澳洲等地的參訪團，單純從教育角度看，這些經驗都是孩子們成長學習的養分。有學生趁下課時間，湧向馬雲和楊倩拍照、求簽名。

馬英九昨在接風晚宴表示，希望大陸同學此行能欣賞到台灣的美，體驗到台灣民眾的熱情，也在台灣交到許多好朋友，「其中一位朋友的名字叫馬英九」。他邀請大陸同學明年再回來，和他一同參加泳渡日月潭。

盼欣賞台灣 馬英九邀再訪

陸生團領隊、清華大學校務委員會主任邱勇表示，此行有30名同學是第一次踏上台灣的土地，青年代表希望，青年創造明天，深切期盼兩岸青年能夠有更多的機會相識相知、交往交心。

陸委會和台教育部強調，只要一切按規定申請與進行都樂見兩岸交流，不過綠營一些人士也直指今次交流是「統戰」。國台辦發言人陳斌華昨表示，這次訪問是兩岸年輕人的「青春之約」和「雙向奔赴」，陸方希望兩岸各界共同努力，讓兩岸青年交流回歸「青春昂揚、活力四射的底色」，期待兩岸青年學生能借此機會加強交流互動、增進相互了解、深化彼此友誼。

陳斌華說，兩岸青年是推動兩岸關係發展最活躍、最積極的因素，理應受到兩岸各界的大力支持。陸方將一如既往推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑑、交流交心搭建更多平台、創造更多機會，讓兩岸青年在交流交往交融中「愈走愈近、愈走愈親」。

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