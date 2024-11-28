推妻落海騙千萬保金 遼寧中年漢殺妻判死

誘妻至圍欄外 央視揭閉路片段

央視「社會與法頻道」近日在《天網》節目中，連續兩日披露該宗「殺妻騙保」案。報道指，2021年5月5日，犯人李×帶新婚妻子李×環從上海到遼寧家鄉辦理民政手續，返程時搭上從遼寧大連開往山東煙台的輪船，兩人在甲板上停留，其間李男將妻子帶到位於圍欄外、停放救生艇的地方，不久後妻子墮海。

促開死亡證 娘家不知婚事惹疑

經過45分鐘的搜救，警方尋獲李女屍體。李男作悲傷癱倒狀，不停呼喚妻子的名字。李男接受警察詢問表示，因為妻子個子較矮，就帶她到甲板上圍欄較矮的地方看海。李男又以亡妻須3天內火化的家鄉習俗為由，催促警方開發死亡證明。

不過，警員翻看閉路電視後對李男產生懷疑，輪船有200多個監控攝像頭，李男卻帶妻子去了被救生艇遮擋的死角；李女墮海時在空中轉體，在意外墮落者中並不常見。警員又發現，李女家屬不知兩人結婚。經進一步調查，當時44歲的李男，此前一直未婚，在上海經營餐館，畢業於名校；46歲的李女有過兩段婚姻，帶兩個孩子，在李男的餐館做服務員。

負債逾百萬 事後酒店召妓

警方繼續調查發現，身分地位懸殊的兩人婚後形同陌路，李男在婚後包養情人，還在妻子死後不久到酒店召妓。屍檢確定，李女生前有被毆打和掩蓋口鼻的痕迹，斷定李女被人推下墮海。警方調查發現，李男負債逾百萬元，案發前還透支多張自己和妻子名下信用卡，故意偽造妻子搭船時意外身亡的假象，騙取最高1200萬元的保險賠償金。

事件昨衝上新浪微博熱搜。「#男子為騙保把妻子推下輪船墜海身亡#」、「#妻子墜海身亡後不久他在酒店招嫖#」、「#騙保男子在妻子死後做癱瘓無力狀#」等話題先後登上熱搜第一，又有多個該案相關話題引發網絡熱議。

報道指，2022年7月，大連中院判決李男犯故意殺人罪、保險詐騙罪等數罪併罰，決定執行死刑。去年12月，遼寧高院駁回李男上訴，維持原判。依照內地法律，若判處死刑，須由最高法院核准。李男目前料處於死刑核准當中。