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華為新機「衛星尋呼」無網照通話 Mate 70系列發布 機能升40％

【明報專訊】中國科技巨頭華為新款旗艦手機Mate 70系列昨日正式發布，在原生鴻蒙（HarmonyOS NEXT）操作系統與全新硬件配置加持下，華為常務董事余承東表示，Mate 70系列整機性能提升40%，續航提升24%。在Mate 60系列出現並引起關注的衛星通話功能，Mate 70系列進一步強化為「一次連接、持久在線」，並且毋須再尋找衛星位置。

「一次連接、持久在線」 毋須再尋衛星

昨日「華為Mate品牌盛典」發布會結束後，傍晚時分北京朝陽合生匯的華為專賣店內圍滿人，等待工作人員上架mate 70系列。店員佈置完畢，人群一擁而上拿起樣機試玩。

新機型號分為Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+、Mate 70 RS非凡大師。沿用Mate系列歷代對稱設計的攝像模組，支持側邊指紋，搭載第二代崑崙玻璃及高亮鈦材質機身，提升耐摔、耐磨能力。新機全系標配了5000萬像素可變光圈主攝。除了Mate 70使用舊款晶片，其餘使用新一代麒麟9020晶片。

新機首發「衛星尋呼」功能，可實現120°超廣對星角度，毋須再尋找衛星位置，能夠9秒超快連星和0.7秒超低時延，也支持一次連接即可保持時刻在線，在偏遠地區不會失聯，是華為在北斗衛星通訊、天通衛星通話之後的又一突破。

用麒麟9020晶片 新增「AI隔空傳送」

Mate 70系列還有科幻感的新技能「AI隔空傳送」。手機的人工智能（AI）感應器能識別用戶手勢，用戶隔空做出抓取、釋放動作，就能將選定的圖片或截圖傳送到另一台支持此功能的設備上。這種功能在聚會或工作會議時，讓交換文件資料變得更快速便利。

預購量昨達336萬 售人民幣5499元起

不過昨日專賣店上架的Mate 70系列並未更新原生鴻蒙最新版本，需要數日後才能體驗。余承東也宣布，2025年起，所有華為新手機和平板電腦都將搭載原生鴻蒙系統。

華為也發布了新摺疊手機Mate X6，與mate 70一樣，通過與支付寶合作，實現了「碰一下支付」功能，使支付過程縮短了30%。價格方面，Mate 70售價5499元（人民幣，下同）起，非凡大師11,999元起，Mate X6售價12,999元起。目前新機仍需預約購買，華為商城mate 70系列的預約購買量昨已達336萬。至於等待時間，店員稱「無法預測」。

余承東昨在發布會壓軸發表鴻蒙智行打造的豪華轎車「尊界S800」，明年販售，價格100萬至150萬元，號稱比勞斯萊斯Phantom更豪華、更高端。華為鴻蒙智行32個月已累計交付50萬輛車。

明報記者

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