嚴管「霸總」微短劇 防損企業家形象宣不勞而獲

廣電總局網絡視聽司22日發布《管理提示（「霸總」微短劇）》，強調有一種被網民貼上「霸總」標籤的微短劇，將代表成功、權力、財富的「霸道總裁」角色設定以及「愛上我」的浪漫劇情設定，當成追求流量的「砝碼」，一些製作機構爭相編排嚴重脫離生活實際和現實邏輯的情節。

《管理提示》指出，要防止宣揚攀附權貴、豪門、富豪的婚戀觀；要縮量提質，不以「霸總」之類的字眼作為片名吸睛引流。防止存在刻意通過拜金、炫富、炫權、享樂等製造「爽點」，以及宣揚不勞而獲、一步登天、一夜暴富的人生觀、價值觀等問題的微短劇上線播出。

內地微短劇題材從「腹黑（內心黑暗）復仇」到「老年霸總」，深受網民歡迎，收入超過電影票房。此前在烏鎮互聯網大會，科網公司360創辦人周鴻禕曾提到自己不愛看綜藝節目，而是喜歡看短劇。周鴻禕25日在微博透露，自己為宣傳新產品亦參演了短劇，又稱準備邀幾個企業家朋友客串扮演「霸總」，愛上50歲女清潔工。