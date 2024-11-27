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台棒冠軍遊行 朝野儀仗隊迎凱旋

【明報專訊】贏得2024年世界12強棒球賽冠軍的中華台北棒球隊成為全台英雄，球隊昨在台北參加遊行慶祝活動，至總統府接受賴清德接見，賴清德稱球隊為「台灣之光」，讓世界知道台灣不只有半導體。

遊行沿線料5萬人

主題為「棒球英雄台灣尚勇」的遊行下午3時10分從凱達格蘭大道出發，球員、教練及一衆職員組成冠軍班底全員由軍車搭載，揮舞手中的青天白日滿地紅旗，接受沿途民眾的歡呼。中華文化總會估計遊行沿線觀眾達5萬人，朝野政黨代表都到場，行政院長卓榮泰遊行前設午宴歡迎球隊凱旋。

賴清德及副手蕭美琴身着與球隊衆人相同、胸前印有的白色「Taiwan」字樣的黑色連帽衫在總統府等候，安排三軍儀仗隊搭劍門歡迎棒球隊到來。隊長陳傑憲哽咽表示，從未想過能拿到世界冠軍，「往後我們能抬頭挺胸走向世界舞台、迎向國際」。

賴清德表示，代表全台灣人民恭喜Team Taiwan所有台灣英雄，贏得史上首座世界冠軍。賴清德還鼓勵球員每人獲700萬元新台幣後，不要猶豫，可以結婚、生孩子，他特別致贈印有「未來做總統」的嬰兒連身衣給台灣隊。眾人在「台灣尚勇」的音樂中齊跳應援舞。台北、新北昨晚都舉行英雄見面會，民眾逼爆。台中宣布三大夜市免費送2000份小食4天。

相關字詞﹕賴清德 棒球 中華台北

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