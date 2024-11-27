台媒稱陸生訪團具中共背景 馬辦：不足為奇

斥官員匿名泄資料「台灣之恥」

按計劃，訪團將造訪中山女中、政治大學、中國文化大學等多所學校，並參觀台北故宮及孔廟、台北101大樓、日月潭等景點，還將參加棒球體驗營。

《自由時報》昨日引述台灣官員透露，馬英九基金會斥資500萬元（新台幣，約120萬港元）邀請來台參訪的陸生團全部經中共挑選，都有共青團員、中共儲備黨員或正式黨員身分。每校派5個學生，唯獨北京體育大學僅派1人，因為馬龍是該校研究生，中共特別要他以學生身分隨團來台。該官員強調，該訪團非一般大學生，由北京清華大學黨委書記邱勇帶隊，每一所學校都派了黨組織幹部隨團監督。

蕭旭岑除了批評泄漏個資，還提到中華隊剛拿下12強棒球世界冠軍，如今來了兩名大陸奧運金牌選手，「冠軍對冠軍」這樣的體育交流不好嗎，反問「台灣人的自信都到哪裏去了？」他感謝包括陸委會、教育和移民署等部會官員的協助，稱讚陸委會主委邱垂正及教育部次長葉丙成都有開放的心胸和推動兩岸交流的自信，但也質疑為何陸委會與教育部都已經同意，還有不具名官員對外放話。