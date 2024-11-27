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港商界稱貿戰早部署 未來側重新興市場

【明報專訊】美國候任總統特朗普在社交平台宣布，上任後將在任何額外關稅之上，向中國進口貨物加徵10%關稅。廠商會會長盧金榮稱目前美國、歐洲市場佔比仍較大，預料加徵關稅對港商會有一定影響，但指港商在過去數年「貿易戰」早已部署，料未來將逐漸側重中東、非洲等新興市場。香港付貨人委員會主席林宣武認為，企業會把成本轉嫁消費者，相信措施對美國消費者的影響較大。

統計處數據顯示，本港出口美國貨值在2019年至2023年間下跌約一成，2014年至2023年的10年間，則下跌兩成。隨港府到大灣區考察的盧金榮表示，最近廠商訂單增加，「可能大家有啲驚加稅嘅問題」。他補充，港商在過去數年的貿易戰已有部署，開始發掘其他市場如新加坡、馬來西亞、泰國，相信未來將逐漸側重新興市場。

麗新集團主席、貿發局主席林建岳承認，在商業上加徵關稅「唔係咁好」，而且會加劇通脹，並稱中國約14億人口，擁有龐大市場，香港可作為基地，把海外投資者引進香港，再引入內地。

高盛：新關稅將推高美通脹0.9百分點

高盛昨晚發出報告指，特朗普提出要向中國進口產品額外徵收10%關稅，看來低於他競選時提及的60%關稅，但相信不會是針對中國產品的唯一關稅。在上一任期，特朗普曾兩次恐嚇向墨西哥產品徵收25%關稅，但都沒有執行。今次最令人意外的是他恐嚇向加拿大產品徵收25%關稅。

特朗普的帖文令人想起上一任期中他常以關稅為談判手段。以中墨加3國佔美國進口貨43%計算，他提到的新徵關稅可為美國每年帶來略少於3000億美元稅收，約佔GDP的1個百分點，但將會推高美國核心PCE通脹指數0.9個百分點。

（中美角力）

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