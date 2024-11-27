特朗普擬加徵「毒品關稅」 華：貿戰沒贏家 所有中國貨「額外加10%」 計法惹關注

綜合報道

特朗普在他的社交媒體Truth Social上發帖，稱他曾多次與中國討論大量毒品（尤其是芬太尼）被運入美國的問題，但都無濟於事，「毒品正以前所未有的速度、主要通過墨西哥湧入我們的國家，在他們停止之前，我們將對中國進入美國的所有產品，在任何額外關稅之上徵收10%的額外關稅」。

在帖文中特朗普還提到，中方曾對他表示，任何向美國販運毒品的毒販會被判處死刑，「但不幸的是，他們從來沒有跟進過」。

特朗普有關對華加徵關稅的說法，昨隨即引起全球關注，惟暫沒具體內容。美國此前對中國商品已加徵25%關稅。特朗普早前宣稱要再徵收中國商品60%的關稅，這次「額外10%關稅」是因毒品流入加徵「懲罰性關稅」，但未指明是否在未來加徵60%的基礎上再添加。

外交部：中美禁毒合作成效顯著

中國外交部發言人毛寧昨被多番問及特朗普的加徵關稅一事，她僅表示「我們對對話溝通持開放態度」。外交部網站稍後刊登「就美方涉禁毒問題言論答記者問」，表示芬太尼是美國的問題，本着人道主義精神，中國為美國應對芬太尼類問題提供了支持；中方同美方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效，願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方開展禁毒合作。

特朗普當日還在另一則帖子宣布，他上任簽署第一波行政命令將包括對所有進入美國的墨西哥和加拿大產品徵收25%的關稅。他說，「數以千計的人通過墨西哥和加拿大湧入美國，帶來犯罪和毒品，其程度前所未見。」

墨西哥總統辛鮑姆22日曾表示，墨政府會向美加政府證明墨西哥不是中國產品轉口的途徑，中國產品通過多條途徑進入北美市場。毛寧昨就此表示，「我們始終認為將經貿問題政治化不符合任何一方利益」。

專家：不代表放棄此前60%

自2018年美國對中國發動「貿易戰」以來，中國不再是美國進口的主要來源，墨西哥在去年取而代之，加拿大排名第三（見圖）。《華爾街日報》指，關稅並沒有減緩美國對外國商品的需求，許多商品只不過是找到新的途徑進入美國。

「上觀新聞」引述復旦大學美國研究中心教授潘銳形容，特朗普向美前三大貿易伙伴發出「毒品關稅」威脅。潘銳認為，這次的10%並不意味着特朗普放棄了此前所說的60%關稅；明年上任後，他會繼續用關稅做籌碼，可能會分步驟一次次向中國要價施壓。

（中美角力）

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