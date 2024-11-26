訪華6天赴蘇京滬 李顯龍將晤習

新華社報道，何立峰會見李顯龍時表示，去年習近平主席和閣下共同將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性伙伴關係，為新時期兩國關係和各領域合作發展擘畫了藍圖。雙方要緊緊圍繞中新關係新定位，抓住發展新契機，充分利用好蘇州工業園區等合作平台，推動既有合作提質升級，共同把兩國領導人的重要共識落到實處。

晤何立峰稱願加強合作

報道引述李顯龍表示，在兩國高層引領下，新中關係不斷深化，發展勢頭強勁。新方願與中方一道，密切各層級交往，加強各領域合作，推動重大合作項目取得新發展，進一步鞏固提升新中關係。

另據新加坡《聯合早報》報道，李顯龍訪京時將與習近平會面，並出席習近平所設的晚宴。他也將與全國政協主席王滬寧會面。在上海期間，李顯龍將與上海市領導會面並參加午宴，以及與在滬新加坡人見面。

昨日，何立峰和李顯龍共同出席中新蘇州工業園區高質量發展座談會。雙方全面總結蘇州工業園區30年建設成果，規劃下階段發展合作方向和重點。何立峰和李顯龍共同見證簽署推動蘇州工業園區高質量發展合作願景、開展數字貿易合作等文件，還共同參觀了蘇州工業園區30周年成果展，種植中新友誼樹。