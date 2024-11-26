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台棒首奪世一 全民狂歡大巡遊 中止日本27連勝 蕭美琴接機F16伴飛迎凱旋

【明報專訊】中華台北隊24日在世界12強棒球賽（WBSC Premier 12）擊敗日本隊奪冠，創造歷史引發全島沸騰，台副領導人蕭美琴及上千球迷昨晚到桃園機場接機，台灣空軍派F-16戰機伴飛並放熱焰彈，機場以水門禮迎接球隊凱旋。台領導人賴清德今天將在總統府接見球隊，並在府前舉行「棒球英雄」大遊行。

隊長閩南語稱我們都是台灣人

綜合台媒報道，大批球迷昨下午開始湧入桃園機場入境大廳，航空警察局估計現場人數在晚上8時已超過1000人，有職員表示在桃園機場工作20多年，未見過這般人潮。中華台北隊約晚上9時抵達，在現場寫有「TEAM TAIWAN」的背景板前向球迷致謝，隊長陳傑憲用閩南語說出「我們都是台灣人」；總教練曾豪駒感謝球迷的熱情應援，稱「這份榮耀是屬於台灣人的」。

「棒球英雄台灣尚勇」大遊行計劃今天下午3時20分從凱達格蘭大道出發，預計下午3時50分抵達總統府，由賴清德、蕭美琴迎接。台北警方昨晚起對總統府周邊陸續實施交通管制。職棒聯盟高層表示，賴清德指示，期盼台灣大事能邀各政黨不分彼此全民參與，共同迎接台灣英雄。

台北市長蔣萬安表示，計劃今晚在台北大巨蛋舉辦中華台北隊中味全龍球員的見面會。國民黨立委洪孟楷、羅廷瑋呼籲建立「台灣運動博物館」保存重要賽事紀念物品。台行政院長卓榮泰表示，比照奧運的最高規格設午宴慰勞選手，未來運動部的建置會考慮納入現役台灣英雄。立法院副院長江啟臣昨表示，期待未來能舉辦台日國會棒球友誼賽。屏東縣長周春米宣布，將於年底動工興建國際棒球場，預計2027年完工。

中華台北在決賽以4比0完勝此前豪取27連勝的日本隊，美國職業棒球大聯盟（MLB）官網發文稱「國際棒壇多年來最大冷門」，日本棒球巨星大谷翔平也在社交媒體轉發祝賀帖文。中華台北隊奪冠當晚，台中警方接獲32件報案稱有人燃點煙花、炮仗，警方接報前往查處制止，並提醒若引發火警須負刑事責任。轉播冠軍戰的串流平台Hami Video訂閱人數按年增近18倍，多見電視台收視率瞬間突破10（佔觀眾總數10%）。

台媒料奪冠獎金最少7200萬

據台媒評估，中華台北隊本次奪冠後來總獎金最少3億元（新台幣，下同，約7200萬港元），28名隊員平均每人進帳過千萬，創台灣棒球史上最高紀錄，各縣市政府也為出身本地的球員頒發獎金。

民進黨立委郭國文表示，希望棒協理事長辜仲諒將獎金加碼到1億元，引發批評後郭國文道歉稱，「請辜董捐款加碼是一種期待」，他將承擔當地轉播活動費用以表祝賀。中華航空向球員及教練贈送會員金卡，星宇航空贈送商務艙來回機票一張，長榮航空則是唯一贊助中華台北棒球隊的航空業者。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕獎金 冠軍 賴清德 棒球 中華台北

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