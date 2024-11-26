最高法囑家暴受害者 法律維權勿以暴制暴

稱懲處家暴罪應寬嚴相濟

「人民網」報道，其中一宗典型案例，被告人謝×宇在與31歲的姓文女受害人結婚後，常年沉迷賭博，雙方家庭要變賣房產為其償還巨額賭債。謝還多次無故毆打、辱罵，甚至用剪刀刺，致文女多次受傷。文向法院提起離婚訴訟，謝男不願離婚，多次揚言殺害文。在威脅文撤訴未果後，謝男持刀將妻子刺殺。

法院生效裁判認為，謝男故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。謝男常年沉迷賭博並多次對妻子家暴，因不滿妻子起訴離婚，經預謀後將其殺害，作案動機卑劣，犯罪情節惡劣，罪行極其嚴重。據此，對謝男以故意殺人罪判處死刑。經最高法院核准，謝×宇已被依法執行死刑。

最高法表示，對因家庭暴力引發的殺害、傷害施暴人犯罪從寬處罰，絕不是鼓勵家庭暴力受害者「以暴制暴」。家庭暴力受害者一定要通過法律途徑維護自己的合法權益，避免新的悲劇發生，決不能以犯罪來制止犯罪。

法院提醒，一旦遭受家庭暴力，受害者可向公安機關報案，或向法院申請人身安全保護令和提起離婚訴訟等方式維護自身權益；也可以向婦聯、居委會、村委會等求助。