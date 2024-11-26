掛羽絨賣飛絲 央視揭電商造假 每件褸成本低至40元 專家：不暖不衛生

央視財經頻道「財經調查」引述南通網絡直播間的工作人員表示，直播間展示的樣品和發到消費者手中的羽絨被根本不同。他們採用「絲」代「絨」來作為填充物，成品從外觀上幾乎難辨差異，手感也極相近，這是他們控制成本的核心手段。

「絨量檢測報告」售一兩元

所謂「飛絲」，是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落的單條短絲。同一款外觀的羽絨被，充「90絨」成本需800元，充「飛絲」，成本只需400元。標明絨含量的檢測報告可以成批採購，成本僅1至2元。用「飛絲」冒充「羽絨」已成當地市場「公開的秘密」。

在南通市「盟庭家居」和家紡市場的羽絨被生產場地，工作人員透露，他們生產的是填充「飛絲」的假羽絨被，這些不達標的假羽絨被也會流向酒店、民宿等。

而在江西九江市紅星羽絨電商創業園，聚集了逾百家羽絨服裝配套企業。據園區內的河北羽興羽絨公司人員表示，他們生產的假羽絨服填充物「飛絲」的種類多，價格相差也大，單價從幾元到幾十元不等；一家名為流行羽羽絨公司的員工稱，不管成本被壓縮到何等低，他們都能為客戶提供與之匹配的「飛絲」。有商家表示，一款填充物為「飛絲」的「羽絨服」，成本價不到40元，兩個月內銷售量達6萬多件。

江蘇南通：排查全市家紡商

江蘇南通市市場監督管理局昨通報，針對央視報道，該市、區市場監管部門聯合屬地公安部門連夜現場檢查，針對違法行為，已採取查封扣押、立案查處等措施。

通報強調，將持續排查全市家紡經營主體，依法嚴厲打擊攙雜攙假、以假充真、以次充好等生產經營違法行為，堅決維護消費者合法權益和公平競爭市場秩序。