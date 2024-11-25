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國民黨全代會反台獨 馬英九痛批新兩國論

【明報專訊】國民黨全台代表大會暨130黨慶慶祝大會昨（24日）於桃園舉辦，台灣前領導人馬英九出席致辭，抨擊賴清德的「新兩國論」違憲。馬更稱，對於賴一生堅持的「台獨」主張，他一向有12字評語：既無必要，也辦不到，更不務實。

台網媒「Newtalk新聞」報道，馬英九在大會致辭稱，民進黨過去執政8年政績差，貪腐連連，造成社會不安，民怨沸騰。他列舉桃園前市長鄭文燦涉嫌重大貪瀆案、台南市府涉嫌光電弊案、高雄前副市長陳啟昱涉嫌台鹽弊案逃亡案等。

指台獨「無必要辦不到不務實」

他更提到，在中央方面，賴清德上任後強推「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，用「中華民國」包裝其長期的「台獨」主張，毫無必要地將台灣推向對內違反憲法、對外引發兩岸衝突的現况，引起國際與台島內外媒體普遍擔憂。馬表示，對於賴一生堅持的「台獨」主張，他有12字評語：既無必要，也辦不到，更不務實。

馬英九呼籲，國民黨更應勇敢負起責任，堅定守護憲法，堅持本於憲法的「九二共識」，反對「台獨」，為台灣民眾全力維護兩岸和平安定，全力保障台灣人民的安全福祉。

朱立倫倡年輕化 延續兩岸交流

國民黨主席朱立倫致辭表示，展望未來，國民黨一定要大幅年輕化，讓更多年輕人代表黨參選公職、出任黨職，成為未來骨幹。國民黨也要國際化與世界連接，同時還要穩定兩岸；就兩岸關係，國民黨要秉持過去重要基礎，持續進行兩岸交流對話。

台立法院長韓國瑜致辭稱，堅信國民黨是維護中華文化道統的最重要力量、保護台澎金馬的最重要力量，以及保障兩岸和平發展交流的一股力量。

中央社報道，本次國民黨全代會在桃園會展中心舉辦，包括馬英九、韓國瑜、朱立倫、前主席吳伯雄、洪秀柱、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華等藍營執政縣市長皆與會。

不過，前主席連戰、吳敦義、王金平等人未出席。國民黨文傳會主委李彥秀表示，黨內每名重要前輩與前主席，黨中央先前都有邀請，雖然每人都或另有行程安排，但都給予這次全代會與黨慶活動「最大的祝福」。

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