前體操冠軍變網紅 遭同門後輩批「擦邊」惹議

一度吸260萬粉絲 帳戶被禁關注

「大象新聞」報道，上周六（23日）晚，被管晨辰批評後吳柳芳粉絲增加至逾百萬，昨日增至逾200萬。吳柳芳當日在短片平台直播，就其與管晨辰的爭論回應稱，與管晨辰爭執佔用公共資源，就此向網民鞠躬致歉。

吳柳芳是「90後」，為前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界杯平衡木、高低杠等冠軍，2013年退役；2022年退役的管晨辰亦是前中國女子體操隊隊員，曾在東京奧運會平衡木比賽中獲得金牌。

《紅星新聞》刊發評論稱，事件更大爭議在於，前國家隊體育運動員是否有足夠自由，選擇退役後的人生「下半場」。評論稱，如今人們愈來愈能接受多元的運動員形象——有個性、愛化妝、賽場之外生活豐富，大眾對此不乏欣賞，而「人們能否接受更多元的退役運動員形象……這恐怕也是拋給全社會的課題」。