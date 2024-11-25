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前體操冠軍變網紅 遭同門後輩批「擦邊」惹議

【明報專訊】前體操世界冠軍吳柳芳退役後轉型當網紅，近日在其短片平台帳號發布多條性感舞蹈短片，引來同為體操奥運冠軍的帥妹管晨辰不滿。管在評論區留言質疑其短片「擦邊」（意指衣著暴露，行為挑逗），「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了」。吳柳芳回應稱，「吃不着葡萄說葡萄酸」。兩人對話引發網民關注。昨晚，吳柳芳帳號粉絲數已達259.2萬，但平台顯示，帳號因違反社區規定，被禁止關注。

一度吸260萬粉絲 帳戶被禁關注

「大象新聞」報道，上周六（23日）晚，被管晨辰批評後吳柳芳粉絲增加至逾百萬，昨日增至逾200萬。吳柳芳當日在短片平台直播，就其與管晨辰的爭論回應稱，與管晨辰爭執佔用公共資源，就此向網民鞠躬致歉。

吳柳芳是「90後」，為前中國女子體操隊隊員，曾多次獲得體操世界杯平衡木、高低杠等冠軍，2013年退役；2022年退役的管晨辰亦是前中國女子體操隊隊員，曾在東京奧運會平衡木比賽中獲得金牌。

《紅星新聞》刊發評論稱，事件更大爭議在於，前國家隊體育運動員是否有足夠自由，選擇退役後的人生「下半場」。評論稱，如今人們愈來愈能接受多元的運動員形象——有個性、愛化妝、賽場之外生活豐富，大眾對此不乏欣賞，而「人們能否接受更多元的退役運動員形象……這恐怕也是拋給全社會的課題」。

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