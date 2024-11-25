電車關稅談判近共識 歐議員：華或設底價

朗格於當地時間上周五（22日）接受德國「N-TV」電視台採訪時表示，歐盟對中國電動車徵收關稅是為抵消不公平的政府補貼，並非懲罰性措施。他表示，歐盟目前根據法律對約200種商品徵收反補貼稅，其中約半數從中國進口，也有來自阿聯酋、美國等地的商品。朗格表示，歐盟只在鋰等部分原材料上依賴中國。他認為歐盟在其他方面也有風險，不同意只關注和中國貿易的風險。

德國總理朔爾茨認為，中國市場對德國汽車廠商至關重要，擔心歐盟對中國電動車加稅會引來中方報復德國汽車企業。與朔爾茨同樣來自德國社會民主黨的朗格表示，歐盟對中國出口的電助力單車也有徵收40%至80%的反補貼稅，中方雖有不滿但最終接受。

稱歐盟不隨特朗普對華加關稅

朗格認為，即將再度入主白宮的特朗普將會兌現承諾，向中國產品加徵更高關稅，屆時中國將很有可能把出口目的地從美國轉向歐洲，歐盟正在分析如何應對。

朗格表示，歐盟不會違背世界貿易組織規則，以和特朗普政府共同遏制中國來換取美國對歐盟的優待。他表示，歐盟的態度是防禦，目標是讓各方重返談判桌，不會將貿易爭端升級。